Obrise dogovora o formiranju vlade saopštiti do 30. avgusta“

Mandatar za sastav nove Vlade Crne Gore Milojko Spajić od sjutra počinje nove razgovore sa liderima političkih subjekata, koji bi trebalo da budu dio Vlade. Politikolog Vladimir Pavićević kaže za naš portal da bi efikasnost u pregovorima značila da mandatar do 30. avgusta saopšti obrise dogovora o formiranju vlade i da se čitav pregovarački proces završi do sredine septembra.

Pavićević

Ovo je drugi krug razgovora, imajući u vidu da je Spajić već jednom zvanično obavio razgovore sa predstavnicima političkih subjekata koji bi mogli biti dio nove većine. Prilikom prvog kruga razgovora, Evropa sad je predstavila i deset principa kao osnovu za formiranje nove vlade.

Pavićević za Portal RTCG ističe da odugovlačenje u pregovorima ne bi bio dobar signal.

„Građani očekuju da Spajić efikasno vodi pregovore o strukturi i sastavu nove vlade. Efikasnost bi značila da mandatar do 30. avgusta saopšti obrise dogovora o vladi i da se čitav pregovarački proces završi do sredine septembra tako da do kraja septembra imamo skupštinsku sjednicu na kojoj bi se birala nova vlada“, ocijenio je Pavićević.

On je naveo da je želja građana da se u roku mnogo kraćem od 90 dana izabere sledeća crnogorska vlada.

„Svako odugovlačenje i rastezanje ovih dogovora značiće da rastu šanse da dogovora o vladi neće ni biti. To ne bi valjalo da se desi i otud ovo racionalno očekivanje i želja građana da se u roku mnogo kraćem od 90 dana izabere sledeća crnogorska vlada“, naglasio je Pavićević.

Spajić bi sjutra trebalo da ima dva sastanka.

Prvi sastanak obaviće se sa predstavnicima političkih partija koji su na konsultacijama sa predsjednikom države Jakovom Milatovićem dali Spajiću podršku da bude mandatar, a nakon toga, Spajić će razgovarati i sa predstavnicima političkih partija sa kojima je razgovarao prije dobijanja mandata.

Kako saznajemo, riječ je o predstavnicima koalicije “Za budućnost Crne Gore”, a sastanku bi trebalo da prisustvuje i lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić.

Izvor-rtcg