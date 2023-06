Obuka „Primjenjene analize ponašanja u radu sa djecom sa autizmom – ABA“

Nove vještine u radu sa djecom sa smetnjam u razvoju

Danska fondacija Margit Nilsen uz podršku Dnevnog centra i NVU „Zračak Nade“ organizovala je obuku (od 11. do 14 maja) „Primjenjene analize ponašanja u radu sa djecom sa autizmom – ABA“.

Trener na obuci, održanoj u prostorijama Dnevnog centra, bila je Rea Vuksan, ekspertkinja svjetskog iskustvo koja posjeduje licencu za primjenu, obuku i superviziju primjenjene analize ponašanja u radu sa djecom sa autizmom.

-Za nas je važno da se ova edukacija održava na sjeveru. Edukacija je počela prije tri godine u Crnoj Gori. Zahvalni smo danskoj fondaciji koja je prepoznala Crnu Goru kao državu u kojoj treba održati ovu edukaciju i obučiti stručne radnike, nastvnike, vaspitače, roditelje kako da na drugačiji načun da rade, prvenstveno sa djecom sa autizmom, a i sa djecom sa svim smetnjama – istakla je Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra i dodala da su na četvorednevnoj obuci od Ree Vuksan saznali kako bi trebalo raditi sa djecom koja imaju izmijenjeno ponašanje, nove vještene, kako se realizuje komunikacija, kako se posješuje napredak djeteta.

-To nam je važno kako bi pružili adekvatnu podršku djeci sa autizmom i djeci sa smetnjama u razvoju – kazala je Dujović. Po njenim riječima ta primjena metoda zavisi od više faktora, potencijala djeteta, odnosno neophodno je dobro procijeniti potrebe djece.

-U poslednje vrijeme imamo veliki broj djece vrtićkog uzrasta u Dnevnom centru. Sad imamo 10, 11, ubrzo ćemo imati do 15, u “Zračku nade” 20-oro djece vrtićkog uzrasta, tako da je bitno da imamo nove metode na raspolaganju, a kod koga će se primjeniti zavisi od potencijala djeteta – naglasila je Dujović.

Obuci su prisustvovati predstavnici dnevnih centara iz Bijelog Polja, Nikšića i Zete, vrtića i škola, Dnevnog centra Pljevlja i NVU „Zračak Nade“.

S.Z.

Text objavljen u Pljevaljskim novinama