Očekuju nas lijepi jesenji dani, temperature do 28 stepeni

U Crnoj Gori se očekuje još jedan lijepi jesenji dan.

Na sjeveru ujutru ili prijepodne magla ili niska oblačnost, a tokom dana biće sunčano. Vjetar će biti slab promjenljivog smjera. Temperatura vazduha kretaće se od 20 do 26 stepeni.

Na jugu, takođe sunčano, i tokom dana toplo vrijeme. Duvaće slab južni i jugozapadni vjetar. Temperatura vazduha u najtoplijim predjelima od 26 do 28 stepeni.

More će biti mirno do malo talasasto. Vjetar slab južnih smjerova. Temperatura mora 23 do 24 stepena.

Narednih dana, u petak i subotu se nastavlja suvo, pretežno ili djelimično sunčano i tokom dana toplo vrijeme.

Ujutru po kotlinama ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a temperatura vazduha bez promjene.

Na jugu, u petak i subotu pretežno sunčano. U petak će povremeno biti umjerene visoke oblačnosti.

Prognoza za Evropu

Nastavlja se serija ciklonskih aktivnosti, na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku kontinenta koji donose na ovom prostoru mjestimičnu kišu pljuskove i grmljavinu, praćeni jakim južnim i zapadnim vjetrom. Donji dio ovih ciklona se spušta do dijela zapadne i centralne Evrope i u uskom pojasu ovih predjela uslovljavaju pojavu kiše.

Tokom noći novi jaki talas sa Atlantika će zahvatiti centralne i južne oblasti britanskih ostrva. Neobično topli vazduh za ovo doba godine se zadražava iznad Mediterana, južne, dijela zapadne i dijela centralne Evrope, pa u u ovim područjima dominira sunčano vrijeme. Temperatura vazduha od 10 stepeni u Helsinkiju do 29 u Rimu.

Prognoza za Balkan

Stabilno, uglavnom sunčano i tokom dana toplo vrijeme se nastavlja iznad Balkana. Jutro će biti svježe uz maglu po kotlinama i duž riječnih tokova.Temperatura vazduha uglavnom 24 do 28 stepeni.

Zanimljivost

U Danilovgradu je 11.oktobra 2001.godine izmjerena je najviša temperatura za današnji dan u Crnoj Gori od 30,2 stepena a u Podgorici temperatura je dostigla 30.1 stepen.

Prva dekada oktobra ove godine, u pogledu prosječne maksimalne dnevne temperature vazduha, na području Glavnog grada bila je najtoplija u posljednjih 20 godina.

Izvor-rtcg