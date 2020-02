Naslov ovog teksta je već slavan. Nisam ga birao namjerno da bih se „češao“ o Slobodana Selenića i njegovo književno djelo niti da bih onome što namjeravam reći dao dodatnu važnost. Ipak, suština današnjih zbivanja koja preoblikuju dosadašnje viđenje naše Crkve je u očevima i ocima. Riječ je i o jednom novom rađanju odavno starog naroda i našem novom samorazumijevanju. Sudar različitosti u sred istog bića, za razliku od onog kulturološko-etničkog, selenićevskog sudara, engleskog i srpskog civilizacijskog kruga, u kojemu se jazovi samo produbljuju. Ovdje se unutrašnje krajnosti mogu na kraju i pomiriti?

Ko smo mi i ko su naši očevi i oci?

Crkva je na sebe u minula dva mjeseca bacila ono svjetlo koje se do sada vidjelo samo uz plamen svijeće. Crkva je tako gromoglasno razgrnula predrasude i to u najtežem trenutku, da su od stereotipa „ostali samo dugmići“. Tako se moglo i očekivati – to su i pretpostavljali mnogi koji su živjeli crkvenim životom više od drugih.

Političari su na prečac postali ljubomorni na Oce koji su odjednom, niotkuda, postali gorljivi govornici, besjednici, predvodnici, savremenici i razumitelji mladog svijeta. Na prečac, iako to rade cijeli život. Ona Matijina „mogao sam biti otac svome ocu“ prepjevana je u „morao sam“! Sada je već i ubijeđene ateiste, ma šta to značilo, sramota da govore o „popovima“ i „mantijašima“! Naravno, ima i onih koje nikada neće biti stid – tako je dato!

Jedna sasvim nova i zrela generacija Očeva preko noći je pokazala zašto toliko mnogo ljudi vjeruje Crkvi! Nikada niko u našoj istoriji nije s više lakoće usmjeravao desetine i stotine hiljada ljudi ka jednom cilju, i to onom koji nije rušiteljski i nije revolucionaran.

Đukanovićeva potraga za identitetom pokazala je ljude od identiteta, i to tamo gdje ih on inače nije tražio. Naprotiv. Prepotentnost politike srušena je u paramparčad – nismo više mi mjera onoga što jeste ili onoga koji jeste.

A kako se dogodilo da ljudi sada iščekuju šta će reći Otac Gojko, Otac Boris, Predrag, Mirčeta, Nikola, Boban, Nemanja, Mijajlo… Zašto se sada njima bez ustezanja govori „Oče“, pa i od onih koji vlastite očeve zovu starcima, nadimcima, glagolima i pridjevima?