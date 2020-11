Od danas važe ove mjere

Ugostiteljski i uslužni subjekti od danas rade od sedam do 18 časova, zabranjeno je napuštanje objekta stanovanja od 19 do pet sati ujutro, nove su mjere koje je donijelo Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT), a koje važe od danas do 8.decembra.

Na taj način za dva sata skraćeno je vrijeme rada ugostiteljskih i uslužnih subjekata, a isto toliko produžen je period zabrane napuštanja objekata stanovanja.

“NKT poziva građane da u potpunosti poštuju sve mjere jer je to jedini način suzbijanja širenja koronavirusa. Sagledavajući zdravstvenu situaciju NKT je ocijenilo da je naš zdravstveni sistem zahvaljujući dobrom planiranju, pravovremenim aktivnostima i stručnosti i požrtvovanju zdravstvenih radnika i dalje sposoban da se, uprkos zabrinjavajućem stepenu infekcije, odupre pandemiji”, saopštili su ranije iz NKT-a.

Trenutan broj oboljelih od koronavirusa u Crnoj Gori je 11111, što je na sto hiljada stanovnika 1764.

Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna je 441, a od početka godine 450.

Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 32.188.

