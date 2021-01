Od istinske radosti zajedništva stvoren još jedan spin mržnje

Objava Samira Kadribašića još je jednom poslužila za etiketiranje Pljevalja kao incidentnog grada u kome vlada mržnja, uprkos činjenici da su se javili brojni sugrađani, i članovi DPS-a, koji su objasnili da u Premćanima nije zapaljena niti je bilo namjere paljenja zastave.

Porodični mir, ljubav i radost povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića obasjao je mnoga srca. Toliko pozitivnih misli i želja u jednom danu kao da su preobrazili i čitavu prirodu zimskom čarolijom. Da li slučajno ili namjerno jučerašnja fejsbuk objava bivšeg pljevaljskom efendije Samira Kadribašića:“Da se zna, splačina je danas u Pljevljima zapalio, ili pokušao da zapali, državnu zastavu zajedno sa badnjacima.Sram te bilo šljamu ljudski”, izazvala je komentare sugrađana koji su mu objasnili da niko niije pokušao da je zapali, već da su mještani V.Vuković, član OODPS, i N. Novović zajedno pored Manastira Dovolja nalagali badnjake, držali u rukama zastave Vuković zastavu Crne Gore a Novović manstirsku trobojku. Kadribašića je zabrinula šaljiva objava N.Novovića “Ajmo polako sklapaj to ili je naložite, e tako, moja se ovde pita” sa smajlima šale i smijeha, koji je objavio da niko nije zastavu zapalio veće da je sve nesporazum i šala. U raspravu se umješao iz direktor NVO Građanska alijansa Boris Raonić pitanjem da li je prijavljeno paljenje zastave. U komentarima su usledila objašnjenja da je u pitanju klasični spin da komšije zajedno nalažu badnjake ali sve to nije zaustavilo izlive mržnje, vrijeđanja i zluradosti prema srpkom narodu u Crnoj Gori: “Fuj!A sta očekivati od posljednjih primitivaca na Balkanu!”, “Iseliti ih pod hitno !”, “Maskirne uniforme , komunalke cizme , masno , brkljavo fujjjjj fujjjjj . Za zastavu nemam rijeci . Sta ocekivati od cetnika , gdje god ijedan ima tu je problem” .

Na pokušaj smirivanja “incidenta ili zajedničkog nalaganja badnjaka od komšija Srba i Crnogoraca” riječima upućenim Kadribašiću “večeras nam je praznik, a ti izabrao da dižeš paniku. Nije to u redu.” Usledio je odgovor “Danas je paljena državna zastava, a ti si se našao da to smiruješ.Nije to u redu“. Iako je sve razjašnjeno da nije bilo paljenja zastave pa se Kadribašić i ogradio od svega riječima “Ako je zaista nije zapalio ja mu se izvinjavam. Ali je pogriješio što se ikako šalio sa tim” DPS je danas saopštio da je “zastava bila upaljena” a iz Uprave policije (UP)su saopštili da do paljenja državne zastave nije došlo.

“Od oba lica, N.N i lica koje drži državnu zastavu na nalaganju badnjaka, su na okolnosti događaja prikupljenja obavještenja, kojom prilikom su izjavili da su na nalaganje badnjaka došli zajedno i da niko nije palio zastavu, što su potvrdili i svjedoci, saopštili sui z UP dodajući da prikupljaju dodatna obavještenja a da je o događaju obaviješten nadležni državni tužilac.

Izgleda da u Podgorici nisu čitali komentare na objavu Samira Kadribašića, u kojima su sve pokušali da objasne upućenii članovi DPS, te je DPS reagovao na saopštenje UP “da državna zastava nije zapaljena – iako su svi vidjeli kako državni simbol stoji iznad lomače,” te je DPS izvrijeđao svoje članove iz Premćanja “dok se nad njim iživljava grupa huligana, pali je i to sve obznanjuje javnosti – predstavlja licemjerje i potcjenjivanje zdravog razuma naših građana. Nedopustivo je da političari zloupotrebljavaju Upravu policije, kao i da rukovodioci ovog organa, na to pristanu”.

Iz DPS-a su pozvali ministra Sergeja Sekulovića i v.d. direktora Uprave policije Veska Damjanovića, da se u skladu sa zakonom, svojim poslom bave profesionalno i objektivno, a ne prema nalozima i zahtjevima političara iz nove vlasti i da shodno svojim nadležnostima spriječe svaki pokušaj demonstracije nacionalističkog divljanja, koje je preplavilo Crnu Goru, nakon posljednjih parlamentarnih izbora.

-Jasno je i ministru unutrašnjih poslova Sergeju Sekuloviću i v.d. direktoru UP Vesku Damjanoviću da je zastava bila upaljena, i da je to posljedica dosadašnjeg ignorisanja i konstantnog nereagovanja nadležnih organa na sve učestalije oblike zastrašivanja, govora mržnje i brojne napade prema neistomišljenicima. Od konstituisanja nove vlasti primjetno je da Uprava policije nema sluha za ove probleme niti želju da u skladu sa svojim ovlašćenjima stane na put eskalaciji nacionalne ostrašćenosti – navodi se u saopštenju DPS-a.

Iako smo bar mi u Pljevljima navikli na postizborna politička spinovanja onih koji žele sebi, kao sledbenicima bivše vlasti, pripisati veću ljubav prema Crnoj Gori od Srba, koji vjekovima žive u Crnoj Gori, a koje pokušavaju uvrijediti na sve moguće načine, ostala je još jedna bezočna mrlja zlupotrebe Pljevalja. Na žalost, radost badnjaka, praznika praštanja i pomirenja, politički spin majstori su pokušali da uprljaju i naprave novu aferu izazivanjem mržnje i panike a što je samo poslužilo gaženju ljudi, pa bili oni i članovi pljevaljskog DPS-a ili iz sela Premćana u kome je DPS dobio najviše glasova. Da li će se nanovo izjasniti časni mještani iz Premćana i učesnici nalaganja badnjka ili će priča da se nanovo zavrti i dobije daljni politički tok?