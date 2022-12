Od Nove godine u Pljevljima Razvojni centar

Za devet godina utvrđene razvojne smetnje kod 509 djece

U Pljevljima je sve više djece sa smetnjama u razvoju, pokazuju podaci Jedinice za djecu sa posebnim potrebama Doma zdravlja (JDPP). Po riječima dr Marije Cupare, pedijatra i rukovodioca ove jedinice, od 2013. godine 509-oro djece dobilo usluge preventivnih pregleda, stimulativnih fizikalnih tretmana, dok je u ovoj godini evidentirano 10-oro djece sa poremećajima ponašanja i emocija, poremećajima iz spektra autizma. Pored brige i stresa uzrokovanog zdravstvenim stanjem djeteta i razvojnim poremećajima, roditelji djece sa smetnjama u razvoju izloženi su dodatnoj sjekiraciji, s obzirom da u Pljevljima ne mogu dobiti redovne tretmane, pa moraju ići u druge države a nerijtko i podizati kredite da bi pokrili sve troškove.

Doktorka Cupara kaže da u Domu zdravlja nema dovoljno stručnog kadra za rad sa djecom sa smetnjama. Ona pojašnjava da je Jedinica za djecu sa posebnim potrebama osnovana prije devet godina, da joj je prethodila edukacija tima iz oblasti razvojne neurofiziologije koji su činili pedijatar, medicinska sestra i fizioterapeut, te da Pljevlja zbog malog broja djece do 15 godina nisu mogla da dobiju centar za djecu sa posebniim potrebama u kojoj bi stalno radila dva pedijatra, nekoliko logopeda, defektolog, fizioterapeut. Po njenim riječima, zbog porasta broj djece sa smetnjama u razvoju, više puta su se obraćali sadašnjem, kao i ranijem mendžmentu sa zahtjevom za otvaranje centra za djecu sa posebnim potrebama, međutim, za ovaj problem, kako kaže, nadležno je Ministarstvo zdravlja, koje na zahtjeve menadžmenta Doma zdravlja nije reagovalo.

-U ovoj jedinici radim, a i uporedo i u Dječijoj ambulanti, kao i medicinska sestra, fizioterapeut, i sada defektolog zbog porasta broja djece sa smetnjama. Defektolog je primljen na mjesec i radi 4 sata dnevno pet dana u nedelji, a tretman traje 45 minuta. Roditelji ove djece znaju da je to malo. Edukovani fizioterapeut takođe kombinuje rad u ovoj i Jedinici fizikalne terapije. Mendžement Doma zdravlja angažovao je honorarno logopeda koji obavlja tretmane 4 sata nedeljno. Trebalo bi promijenti zakonski regulativu i definisati prostor, satnicu, za stalan rad defektologa, fizijatra, pedijatara. Ranije je fizijatar dolazio vikendom ili određenim danom u nedelji – naglasila je Cupara, dodajući da će od Nove godine Pljevlja dobiti Centar za djecu sa posebnim potrebama, odnosno Razvojni centar kako će se zvati.

-Na konferenciji održanoj u Podgorici 9. i 10 novembra na temu „Optimalni i rani razvoj za svako djete“ prisustvovao je ministar zdravlja kao i dr Slađana Ćirić iz Ministarstva za javno zdravlje koji su obećali da će do kraja godine biti izmijenjen Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim će biti promijenjen sastav Jedinica za djecu sa smetnjama u razvoju – kazala je Cupara. Po njenim riječima sada najbliži Centar za djecu sa posebnim potrebama je u Bijelom Polju.

Doktorka Cupara kaže da je u ovakvoj situaciji najbitnije rano otkrivanje rizične djece kao i podrška roditeljima.

Pridoboti roditelja koji će kada mu saopštite da dijete ima problem ostati na nogama i postati vaš saradnik, je 50 odsto urađenog posla. Stručnjaci kažu da nema boljih terapeuta od roditelja, jer je on 24 sata sa djetetom. Zato bi roditelje trebalo osnažiti i obučiti da rade sa svojom djecom. njama. Najbitnije je rano otkrivanje rizične djece (koja imaju određena odstupanja od normalnog psihomotornog razvoja) i naročito započinjanja rane intervencije po kliničkim indikacijama. Razvojni potencijal i plastičnost mozga u prvim godinama života su vrlo veliki i zato rana intervencija daje velike šanse za optimalan razvoj djece sa smetnjama u razvoju. Ako dijete ima problem što se ranije počne intervencija rezultati su bolji. Dijagnozu autizma daje dječiji psihijatar. Jedno vrijeme dječijeg psihijatra nismo imali na nivou Crne Gore. Sada imaju 2 zaposlena u Podgorici u Centru za djecu sa posebnim potrebama – rekla je Cupara.

U periodu kada djeca nisu mogla dobiti dijagnozu u Crnoj Gori, po riječima dr Cupare, roditelji su morali privatno ići u Beograd kako bi dobili dijagnostiku i tretmane, lutali su i gubili vrijeme, koje je dragocjeno u takvim situacijama.

U periodu kada djeca nisu mogla dobiti dijagnozu u Crnoj Gori, po riječima dr Cupare, roditelji su morali privatno ići u Beograd kako bi dobili dijagnostiku i tretmane, lutali su i gubili vrijeme, koje je dragocjeno u takvim situacijama. Međutim, i sada kada dijete dobije pravo na besplatan tretman u Beogradu roditelji moraju sami da plaćaju put i smještaj, neki ostaju od dva mjeseca do pola godine, pa su prinuđeni i kredite da podižu kako bi pomogli djeci – kazala je Cupara.

U ovoj godini kroz Jedinicu prošlo 115 djece

Po riječima doktorke Cupare, tokom 2021. godine 71 dijete dobilo je usluge usluge JDPP, 47 mladje od 6 godina. Tokom prošle godine u JDPP evidentirano je 11 djece u riziku usled specifičnosti zdravstvenog stanja (prevremeno rođena djeca, djeca s niskom porođajnom težinom, djeca koja zaostaju u rastu, djeca s urođenim zdravstvenim problemima…), 32 djece s kašnjenjem u psihomotornom razvoju (u jednom ili više područja razvoja), 7 djece sa smetnjama u razvoju, 18 djece sa poremećajima ponašanja i regulacije emocija, djeca sa stanjima iz spektra autizma, djeca sa poremećajima pažnje i hiperaktivnošću, 3 djece sa problemima iz oblasti mentalnog zdravlja (depresija, anksioznost, djeca sa različitim traumatskim iskustvima…).

Kako je naglasila Cupara, u ovoj godini u JDPP izvršeno je 29 pregleda rizične djece, 45-oro djece sa kašnjenjem u psihomotornom razvoju, 41 sa definitivnim smetnjama u razvoju, a u ovoj grupi su i djeca koja se prate iz prethodnog perioda.

-U Crnoj Gori trenutno ima 271 dijete sa dijagnozom autizma, 3 puta više dječaka nego djevojčica. Od oktobra 2021. godine do juna ove godine ( kada je održan Simpozijum o autizmu u Institutu za bolesti djece KCCG) zabilježeno je 50 novih slučajeva. Najnovija usvojena terminologija je poremećaj iz spektra autizma (PSA) – što govori o njegovoj raznovrsnosti, odnosno individualnoj raznolikosti i složenosti simptomtologije: nedostatka komunikacije i socijalizacije, prisustva stereotipnih radnji, restriktivnih interesovanja i repetitivnog ponašanja – istakla je Cupara.

Roditelji da ograniče djeci upotrebu telefona

Na pitanje šta je razlog povećanja broja djece sa poremećajima iz spektra autizma, a u Pljevljima, naročito među djecom rođenom 2017. godine, Cupara odgovara da zvanična ispitivanja tvrde da nema povezanosti između MMR pa ni BSŽ vakcine i autizma.