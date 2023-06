Od Pljevalja do Metaljke samo ko mora

Nakon dva poništena tendera neizvjestan je završetak radova na prvoj polovini puta od Pljevalja do Metaljke, koji našu zemlju povezuje sa Bosnom i Hercegovinom. Na oglašene tendere nije bilo prijavljenih, a mještani brojnih sela duž ove saobraćajnice i pljevaljska lokalna uprava apeluju na Upravu za saobraćaj da objavi novi, sa većom cijenom, kako bi nakon četiri godine radovi konačno bili završeni.

Devet je godina od kada je međudržavni put preko Metaljke, između Bosne i Crne Gore, prepoznat kao saobraćajnica zrela za totalnu rekonstrukciju. Četiri godine od faznog početka radova, koji su prvobitno trebali da budu završeni 2021, prvih 16 od ukupno 35 km puta još nije završeno.

„Ko god je jednom tim putem prošao više tuda ne ide, osim onaj koji mora. Prošle godine su uradili 10-15 km puta, nisu ga do kraja uradili“, kaže predsjednik MZ Bukovica Gligor Topalović.

„Kad siđemo s ovog novourađenog puta, tamo nije jedno kilometar do Dajevića sastavljeno, ogromne su udarne rupe. Ljudi lome kola, pucaju gume, felne se krive“, objašnjava mještanin Srdanovog groba Gavro Gogić.

Nepuna dva kilometra, od Dajevića hana do Srdanovog groba, štrče na ovoj 90 odsto rekonstruisanoj dionici. Na tendere se niko ne javlja, a bojazan je da je potencijalne izvođače otjerao nedostatak para.

„Čim propadaju tenderi ili neće da plate ili nemaju para. Ja ne znam šta je drugo. Ili neće izvođačima da plate“, kaže Gogić.

Iz razgovora sa stručnim licima dobili smo saznanje da je ponuđena cijena dosta niska i da izvođači zbog toga nijesu zainsteresovani da uđu u posao.

Zato će, kažu iz Opštine, tražiti da Vlada poveća cijenu za preostale radove kako bi se posao što prije završio. Put ka Metaljci koriste žitelji brojnih sela kao jedinu vezu sa gradom, a u skoro cijeloj dužini mještani Bukovice. Druga polovina puta, kažu, u još je lošijem stanju, pa je do grada teško doći.

„Lakše je odavde doći do Podgorice za dva i po sata koliko nama treba odavde do kraja Bukovice. Sad konstantno kiša pada, ne zna čovjek đe je rupa na puta, može točak da odbije, niko za to ne odgovora niti se o tome šta misli. Kad će početi, šta će, evo da vidimo“, ističe Topalović.

Prije šest godina za sudbinu ovog puta se u formi poslaničkog pitanja interesovao i Ervin Ibrahimović koji nam sada sa pozicije ministra kapitalnih investicija uprkos obećanju nije odgovorio na isto pitanje.

Kada će se završiti radovi na prvih 16 km ostaje neizvjesno, ali je sigurno, barem po javno dostupnim Vladinim aktima i dokumentima, da još uvijek nema projekta za rekonstrukciju druge polovine puta ka Metaljci.

Izvor-rtcg