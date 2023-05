Od početka godine 36 samoubistava

U Crnoj Gori je, od početka godine do 25. aprila, 36 osoba izvršilo samoubistvo, kazali su iz Uprave policije.

Iz policije su agenciji MINA rekli da je deset samoubistava registrovano u Podgorici, četiri u Nikšiću, tri u Pljevljima.

„Po dva samoubistva su registrovana na Cetinju, u Plužinama, Danilovgradu, Bijelom Polju, Kotoru, Tivtu i Rožajama, dok je po jedno registrovano u Kolašinu, Beranama, Budvi, Žabljaku i Baru“, naveli su iz policije.

Kako su kazali, u 26 slučajeva samoubistvo su izvršili muškarci, dok su u deset slučajeva samobistvo izvršile žene.

„Kada je u pitanju starosna struktura izvršilaca samoubistava, u rasponu starosne dobi od 0 do 15 godina nije bilo registrovanih samoubistava, od 15 do 30 godina registrovana su tri samoubistva, a od 30 do 45 godina pet samoubistva“, naveli su iz policije.

Oni su kazali da je u rasponu starosne dobi od 45 do 60 godina registrovano devet samoubistava.

Iz policije su rekli da je registrovano 19 samoubistva koje su izvršile osobe starije od 60 godina.

„Uprava policije je tokom prošle godine registrovala 126 samoubistava, tokom 2021. taj broj je iznosio 124, dok su 2020. u Crnoj Gori registrovana 103 samoubistva“, rekli su iz policije.

Izvor-rtcg