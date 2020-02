Od pojave korona virusa u CG ušlo oko 2.100 Kineza

“Preko graničnih prelaza Crne Gore u januaru 2020. godine evidentiran je prelazak ukupno 4.491 državljanina Kine. Od toga je evidentirano 2.082 dolazaka i 2.409 odlazaka kineskih državljana”, saopštila je Uprava policije.

Najviše kineskih državljana u Crnu Goru je tokom januara ušlo preko drumskih graničnih prelaza, njih 1.538, dok ih je putem aerodromskih graničnih prelaza u prvom mjesecu ove godine došlo 520.

Preko želježničkog graničnog prelaza Bijelo Polje ušlo je 13 kineskih državljana, a preko Luke Kotor njih 11.

Podsjećamo, ranije je iz kompanije Aerodromi Crne Gore saopšteno da po pitanju prevencije od koronavirusa za sada ne postoji potreba za sporovođenjem većih mjera, budući da Crna Gora putem avio saobraćaja nije direktno povezana sa Kinom.

To znači da se putnici koji stignu u Crnu Goru prođu određene kontrole na većim aerodromima.



U Crnu Goru je tokom januara ušlo oko 2.100 kineskih državljana. To je portalu RTCG saopšteno iz Uprave policije, na pitanje koliko je državljana Kine ušlo preko crnogorskih graničnih prelaza od pojave koronavirusa u svijetu.

Podsjećamo, koronavirus pojavio se krajem prošle godine, a od njega je do sada preminulo više od 560 osoba, dok ih zaraženo više od 28.000.

Inače, u cilju prevencije od koronavirusa na aerodromima u Crnoj Gori, Granična policija anketira putnike koji dolaze iz Kine, a ukoliko je potrebno i Zdravstveno-sanitarna inspekcija pregleda putnike.

Pošta Crne Gore obavijestila je juče korisnike da je poštanski saobraćaj prema Kini i od te zemlje prema Crnoj Gori obustavljen do daljnjeg, a javnost će, kad do izmjena dođe, naknadno biti obaviještena.

“Avio-prevoznici Lufthanza i LOT obavijestili su nas, kao i ostale zemlje u okruženju, da su letovi prema Kini obustavljeni do daljnjeg. Međutim, to ne znači da pošiljke čiji je sadržaj roba kupljena na Aliexpress-u neće stići do primaoca”, rekli su iz Pošte.

Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore saopštili su da se, prema trenutno raspoloživim informacijama, potvrđenim od Ministarstva zdravlja Japana, na kruzeru Daimond Princess, koji je iz preventivnih razloga u karantinu u japanskoj luci Jokohama, nalazi i jedan državljanin Crne Gore.

Institut za javno zdravlje saopštio je da je ukupan broj potvrđenih oboljelih od koronavirusa 28.335, od čega je u Kini 28.076 ili 99,08%.

Najpogođenija je pokrajna Hubei sa 19.665 oboljelih ili 70,04% svih slučajeva registrovanih u Kini.

“Ukupno je registrovano 565 smrtnih slučajeva (564 u Kini) od kojih je 549 (97,33%) u pokrajni Hubei. Dva registrovana smrtna slučaja izvan glavne teritorije Kine su na Filipinima i u Hong Kongu – zasebnoj administrativnoj oblasti NRK”, navode iz IJZ.