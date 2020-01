Od ponedjeljka pacijentima dostupan i servis eNaručivanje

Trenutno, pojasnio je Čirgić, dvije vrste potvrda koje izdaje izabrani doktor za djecu, a koje se mogu naručiti preko servisa eNaručivanje su Opravdanje izostanka iz vrtića i Dokazivanje sposobnosti za nastavu fizičkog vaspitanja.

“Servis se uvodi prije svega u korist i za potrebe osiguranika, ali i da rastereti rad izabranih doktora. Prednosti servisa eNaručivanje odnose se prvenstveno na pružanje zdravstvene usluge bez posjete izabranom doktoru. Dakle, za one usluge za koje nije potrebno posjetiti ljekara, osiguranik pacijent može ih realizovati putem ovog elektronskog servisa”, istakao je Čirgić.

Sa druge strane, velika prednost ogleda se u oslobađanju termina izabranih doktora u korist onih pacijenata i usluga za koje je, kako je naglasio, potrebna stručno medicinska obrada i tretman.

“Dakle, novim servisom dobijamo benefit i za medicinski kadar kroz smanjenje broja posjeta kod izabranog doktora, kao i smanjenje administracije u programskom dijelu kod rada sestara. Bitno je istaći da će u svakom trenutku i u svakoj situaciji ljekar biti u mogućnosti da procijeni opravdanost zahtjeva i u skladu sa tim odabere način realizacije naručene usluge ili u protivnom da jednim klikom ipak pozove pacijenta na pregled”, kazao je Čirgić.

Povratnu informaciju o načinu obrade zahtjeva pacijent će, kako je rekao, dobiti putem SMS poruke, koja se osiguranicima distribuira automatski direktno iz Integralnog informacionog sistema zdravstva, u zavisnosti od konačne procjene i odluke ljekara.

“Prilikom prijave na novi servis osiguranik prije svega vrši izbor usluge koju želi naručiti ovim putem: terapija/doznake/potvrde, nakon čega slijedi par koraka do kompletiranja zahtjeva. To bi značilo da pacijent prilikom naručivanja terapije, u prvom koraku vrši izbor dijagnoze za koju treba terapiju, zatim izborom prvog slobodnog termina zakazuje pružanje ove onlajn usluge. Do kraja dana u kojem je termin zakazan, pacijent dobija povratnu informaciju putem SMS-a: “Naručena terapija je propisana na elektronskom receptu, koji možete realizovati u apotekama. Uvid u propisane recepte možete izvršiti na servisu eRecept;” ili “Naručena terapija nije propisana. Potrebno je posjetiti vašeg izabranog ljekara”. Ovo u zavisnosti od odluke i procjene ljekara”, objasnio je Čirgić.

Kod naručivanja doznaka i potvrda, dodaje, pristup je sličan, s tim što pacijent do kraja dana dobija povratnu informaciju u formi: “Naručena doznaka/potvrda je kreirana. Možete je preuzeti kod sestre na pultu/ šalteru doma zdravlja” ili “Naručena doznaka/potvrda nije kreirana. Potrebno je posjetiti vašeg izabranog ljekara”, opet na osnovu procjene ljekara da li je predmetnu uslugu moguće pružiti bez kontakta sa pacijentom.

“U ovom slučaju, kod doznaka i potvrda pacijent ipak mora posjetiti dom zdravlja, ali bez čekanja slobodnog termina i zakazivanja posjete kod izabranog doktora. Preuzimanje ovih dokumenata vrši se na pultu, kod sestre u bilo kojem terminu. Razlog ličnog ili fizičkog preuzimanja je obaveza prilaganja originalne verzije dokumenta koju zahtijeva poslodavac kod doznaka ili obrazovna ustanova u slučaju potvrde”, pojasnio je Čirgić.

Takođe, kako je rekao, servis omogućava i otkazivanje naručene usluge, jednostavnim izborom opcije na glavnom meniju.

“S obzirom da je bilo pitanja vezano za novi servis da li je moguće naručivati terapiju/doznake/potvrde telefonskim pozivom naglašavamo da je servis eNaručivanje moguće isključivo koristiti putem portala eZdravlje i da predstavlja dodatnu opciju kojom se obezbjeđuje dostupnija i brža zdravstvena zaštita, kao i da ne isključuje dosadašnje načine obezbjeđivanja potrebne terapije/doznake/potvrde”, zaključio je Čirgić.