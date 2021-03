Od sjutra se daju i Sinofarmove vakcine pa će sve ići brže

Do nedjelje je u Crnoj Gori vakcinisano 5.021 osoba protiv korona virusa, što je oko pet odsto od 110.000 ljudi koji spadaju u prvih pet prioritetnih grupa. To su osobe starije od 80 godina, štićenici i zaposleni u staračkim domovima, zdravstveni radnici na prvoj liniji borbe protiv kovida-19 i starosne grupe od 70 do 74; druga od 75 do 79 i treća grupa od 65 do 69 godina, piše Pobjeda.

Vakcinacija je počela 20. februara, a prva osoba koja je primila rusku vakcinu Sputnjik V je korisnik Doma za stare u Risnu. U našu zemlju do tada je stiglo 44.000 doza vakcina (30.000 Sinofarm i 14.000 Sputnjik V).

Na pitanje Pobjede zbog čega proces imunizacije teče sporo, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr Borko Bajić je kazao da ,,sa količinom kojom su raspolagali i poštovanjem prioritetnih grupa i epidemioloških mjera nije moglo brže“.

Bajić je objasnio da se sa 14.000 doza Sputnjik V vakcine imunizuje 7.000 ljudi jer su za jednu osobu potrebne dvije doze.

On je kazao da su juče nakon završene provjere odobrili upotrebu za 30.000 Sinofarmovih kineskih vakcina kojim će se imunizovati 15.000 ljudi.

On je Pobjedi kazao da od srijede očekuju mnogo brži proces vakcinacije, upravo zbog većeg broja vakcina.

Na pitanje zašto je toliko trajala provjera kineskih vakcina, Bajić je odgovorio da to određuje laboratorija, kao i da Institut za javno zdravlje ima sklopljen ugovor sa Torlakom.

“Vakcina se kupi ili bude donirana, skladišti se i ne može da se krene dalje do okončanja provjere. U principu mogli smo, ali nijesmo htjeli da kršimo procedure naročito nakon priče koja se sada dešava sa serijom Astra-Zeneke”, rekao je Bajić, naglasivši da je Sinofarm bezbjedna i za populaciju stariju od 60 godina.

On je kazao da se proces vakcinacije obavlja prema nacionalnoj strategiji i da ide prema prioritetnim grupama.

U svaki grad Crne Gore je poslata ista količina vakcina, što je donekle usporilo proces imunizacije, imajući u vidu da sve opštine nemaju isti broj stanovnika, te da je najveća zainteresovanost u Podgorici, dok u nekim gradovima gotovo da nije bilo zainteresovanih, kada je riječ o grupi starijih od 80 godina.

“Krenuli smo sa štićenicima domova za stare i sa osobama sa poremećajem razvoja i ljudima koji brinu o njima. Urađeni su detaljni pregledi. Zatim su vakcinisani zdravstveni radnici njih oko 3.000 pa smo krenuli sa najstarijom populacijom starijih od 80 godina. Zbog male zainteresovanosti u nedjelju smo krenuli sa vakcinacijom te starosne grupe u Nikšiću, a sada krećemo i u ostalim gradovima”, rekao je Bajić.

On je kazao da je proces vakcinacije u Crnoj Gori znatno sporiji nego u Srbiji upravo iz razloga što Ministarstvo zdravlja nije željelo da se stvaraju gužve, jer su upravo iz iskustva te države naučili da se ljudi zaraze čekajući u redu za vakcinu.

Bajić je naglasio da je cilj da se vakcinišu najugroženije grupe stanovništva, a to su oni od 65 godina pa naviše.

Objasnio je da će sa Sinofarmovom vakcinom ići lakše i brže, posebno kada je u pitanju vakcinacija nepokretnih osoba jer je lakša za primjenu s obzirom na to da se čuva na temperaturi od dva do osam stepeni.

Na pitanje zašto do sada nije pokrenuta kampanja kojom bi se motivisali građani da prime vakcinu, Bajić je istakao da će to uraditi onda kada budu imali dovoljno vakcina da pozovu svakog zainteresovanog.

“Kada krene masovna vakcinacija, tada će se krenuti sa kampanjom”, rekao je on.

Građani za vakcinu mogu da se prijave preko sajta covidodgovor.me i putem kol centra 1717.

Do sada je to interesovanje iskazalo više od 40.000 građana.

