Od Vlade će tražiti da zabrani grijanje na čvrsta goriva, ugalj i drva u svim gradovima

Ekološko društvo “Breznica” uskoro će uputiti inicijativu Vladi da napravi strategiju koja će dovesti do potpune zabrane upotrebe čvrstih goriva, uglja i drva, za zagrijavanje stambenih i poslovnih prostora u Pljevljima i drugim gradovima u Crnoj Gori.

To je, kako je naveo predsjednik “Breznice” Milorad Mitrović, neophodno uraditi kako bi se smanjilo enormno zagađenje vazduha tokom sezone grijanja i sačuvalo zdravlje stanovništva, posebno na sjeveru, gdje je zagađenje i najveće.

Potrebno je napraviti Akcioni plan za primjenu te strategije. Tim akcionim planom bi trebalo biti jasno definisano ko, šta i u kom periodu treba da uradi. Kada je riječ o uvođenju moratorijma na korišćenje čvrstih goriva. To bi se odnosilo na zabranu korišćenja uglja i te bi se mjere trebalo uvoditi postepeno, a kasnije se bazirati i na potpunu zabranu upotrebe drveta za grijanje”, kazao je “Vijestima” Mitrović.

Poznati pljevaljski ekolog kaže da bi zabranom upotrebe drveta sačuvali šume, a zabranom upotrebe uglja značajno bi se popravio kvalitet vazduha i na taj način sačuvali zdravlje građana Crne Gore.

”Smatramo da ugalj treba samo koristiti za proizvodnju električne energije uz stroge mjere koje se odnose na zaštitu životne sredine. Smatramo da bi to trebalo uraditi i prije završetka toplifikacije grada”, rekao je Mitrović.

On je kao pozitivan primjer naveo London koji uvodi i zabranu upotrebe drveta za zagrijavanje stanova.

”Drugi primjer je makedonski grad Bitolj gdje je država prije nekoliko godina zabranila upotrebu uglja, iako nije urađen projekat toplifikacije tog grada. To su neke stvari koje treba da uradimo u bliskoj budućnosti, ako želimo da imamo kvalitetan vazduh i bolje zdravlje stanovništva”, rekao je Mitrović.

Ističe da je Vlada u Londonu najavila zabranu upotrebe peći na drva, a vlasnici peći ukoliko to ne budu poštovali mogli bi se suočiti sa plaćanjem kazni i od 300 funti.

”Mediji su objavili da u Londonu smatraju da su peći na čvrsto gorivo postale veći zagađivači vazduha od automobila, pa je Vlada naložila lokalnim vlastima da razmotre korišćenje ovlašćenja iz Zakona o životnoj sredini iz 2021. za izricanje građanskih kazni na licu mjesta, koje mogu da se kreću od 175 do 300 funti. Za one koji budu nastavili da krše zabranu, novčane kazne će biti do 5.000 i 2.500 funti za svaki dan kada se zabrana prekrši”, kazao je Mitrović.

Mitrović podsjeća da je u Engleskoj još 2020. godine usvojen plan o zabrani prodaje uglja i vlažnog drveta kako bi se snizio nivo štetnih čestica u vazduhu.

”Tranzicija se postepeno odvijala u periodu od 2021. do 2023. kako bi potrošači dobili neophodno vrijeme za prelazak na čiste alternativne izvore zagrijavanja prostora. Oni namjeravaju da zabrane i upotrebu ćumura za roštilj. Ovakve mjere i kod nas treba postepeno primijeniti”, rekao je Mitrović.

Podsjeća i da je Finska najavila do 2025. potpunu zabranu korišćenja uglja za proizvodnju električne energije u Termoelektranama.

”I Crna Gora treba da prati trendove i uklopi se u ambiciozne planove smanjenja efekata staklene bašte i zagrijavanje planete”, kazao je Mitrović

Izvor-vijesti