Odbojkašice Rudara u finalu plej ofa

Odbojkašice pobjedom nad Budvom odnosno izborile su plasman u finale EPCG Prve lige i boriće se za mjesto u EPCG Superligi.

U revanš utakmici u Budvi, odbojkašice Rudara slavile su nakon pet setova protiv Budve 2:3 (25:22, 18:25, 24:26, 25:14, 14:16) i obezbijedile su mjesto u finalu EPCG Prve lige. Domaćim odbojkašicama nije pomoglo ni preko 500 bučnih navijača koji su pružali podršku domaćem timu. Istina Budvanke su pobjedile prvi set, ali igra Rudara nagovijestila je da ćevdoći do preokreta. Tim iz Pljevlja lagano je osvojio drugi set, a do trećeg došao je teže, ali na kraju zasluženo osvojile su taj dio igre. Dva osvojena seta bila su dovoljna da Rudar dođe do cilja, jer tim iz Pljevlja osvojio bod koji je odveo Rudar u finale. Nakon toga Nataša Marković dala je šansu igračicama sa manjom minutažom koje su prvi put odigrale u takvom ambijentu. U petom setu na parket je izašla starna postava i ovjerila zasluženu pobjedu djevojaka iz Pljevlja. U finalu Rudaru će protivnik biti Top volej iz Nikšića.

Rudar je na domaćem terenu slavio maksimalnim rezultatom 3:0 u prvom susretu.