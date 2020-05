Gospodo pljevaljska,

Nakon spontanog okupljanja građana u Pljevljima u večernjim časovima 12. i 13. maja tekuće godine, neposredno izazvanog diskrimininatorskim postupanjem nadležnih državnih organa prema građanima pravoslavne vjeroispovijesti i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, te hapšenjem episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija, dužni smo da upozorimo javnost na nesagledive posledice nezakonitog i surovog nasrtaja i obračuna policije sa narodom okupljenim na nenasilnim protestima, koje je dovelo i do povređivanja i ugrožavanja života građana.

Bez obzira na činjenicu da li su i u kojoj mjeri prekršene neke od mjera nadležnih državnih organa u vezi sa epidemijom korona virusa u Crnoj Gori, očigledni su dvostruki aršini u kontroli i sankcionisanju njihovog sprovođenja, a potom i kulminacija u vidu neselektivne, brutalne, nezakonite i opasne zloupotrebe sile u svrhu navodnog razbijanja protesta. Pri tom, niko od čelnih ljudi lokalne vlasti, prije svega predsjednik opštine Igor Golubović i predsjednik Skupštine Dragiša Sokić, nisu ni pokušali da utiču na smirivanje uzavrelih strasti među građanima, a pogotovu to nisu učinili čelnici policije! Umjesto toga u javnost su plasirana propagandistička saopštenja lokalnog Tužilaštva i Centra bezbjednosti o navodnoj torturi građana nad službenicima policije, čak i upotrebi pirotehničkih sredstava, što je nestina kojoj mogu posvjedočito brojni korisnici medija i društvenih mreža, koji su uživo mogli pratiti razvoj događaja.

Iako je bilo očigledno da protesti nisu inicirani od strane bilo kog formalnog ili neformalnog organa ili organizacije Policija je nizom nezakonitih aktivnosti, privođenjem velikog broja građana, dala sve od sebe u pokušaju da isforsira navodnu identifikaciju organizatora, kršeći elementarna ljudska prava i ugrožavajući zdravlje i živote građana Pljevalja. To je naročito bilo evidentno u večernjim časovima 13. maja, kada je na osnovu naredbi načelnika CB Pljevlja Dragana Slavulja, komandira policije Milana Jovića i komandira interventnog voda Slavenka Bajića došlo do povređivanja jednog broja građana, a sve usled divljačke i nezakonite akcije udara na građane hemijskim sredstvima i fizičkom silom! Građani Pljevalja najprije su satjerani na gomilu u prostor između stambenih zgrada u Ulici Kralja Petra, odakle im je praktično onemogućeno razilaženje, da bi potom bez neposrednog povoda bila primijenjena sila! Među okupljenima je evidentno bilo mnogo maloljetnih lica kao i roditelja sa djecom. U nastalom haosu, što može potvrditi veliki broj svjedoka i objavljeni video materijali u medijima i na društvenim mrežama, došlo je čak i do samopovređivanja nekih policajaca, a surovi obračun sa sopstvenim narodom policija je nastavila prebijanjem pojedinaca koje se ničim ne može opravdati. Zapanjuje činjenica da je surovo pretučen mladić psihijatsrijski pacijent, za kog je doktorka Sabrina Hadžiosmanović, neurolog u Opštoj bolnici u Pljevljima, u maniru istražitelja među brojnim povredama konstatovala jedino da je lice o kome je riječ izvršilo napad na policajca! Da do besmisla dovede svoju profesiju a osnaži svoj politički angažman u DPS-u pomoglo joj je i masovno prijavljivanje policajaca u prostorijama Hitne zdravstvene službe, koji su detaljno opisivali svoje probleme sa mučninom, u pokušaju da obesmisle stvarne povrede sa kojima su se pojavljivali građani.

I kod evidentnog odsustva organizacije i umiješanosti Crkve na bilo koji način u aktuelne proteste u Pljevljima, a sve zarad legalističkog i zakonitog djelovanja i ponašanja, građani su pokazali zavidan nivo tolerancije, čak i poštovanja mjera naloženih usled zdravstvene epidemije. Istovremeno, državni organi, posebno policija, pokazala je da je jedini jezik koji razumije i primjenjuje sila, kao političko sredstvo u sprovođenju Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Bez ikakve inicijative i želje da se o nagomilanim strastima i frustracijama razgovara, da se traže rješenja i kompromisi u mjeri zakonskih ovlašćenja, policija je na djelu dokazala da razumije i primjenjuje samo argumentaciju batine. Očekivati u takvoj situaciji da među hiljadama okupljenih građana svi reaguju skrušeno i podanički, neozbiljno je i ne vodi realnom sagledavanju situacije.

Bez obzira na podršku režimskih medija, među kojima na našu veliku žalost i Lokalnog javnog servisa Radio televizija Pljevlja, i plasiranja isključive istine koju serviraju policija i Tužilaštvo, pozivamo sve releventne subjekte u državi, da imaju u vidu činjenicu da niko neće promijeniti mišljenje zbog primjene veće ili manje sile, a pogotovu se neće moći sakriti niti zaboraviti nedjela prema sopstvenim građanima. Mi apelujemo na savjest i čovječnost pojedinaca u policiji i pozivamo ih da ne prihvataju institucionalni linč nad svojim sugrađanima. Valja im i sjutra živjeti sa tim istim ljudima, za razliku od onih ornitoloških vrsta koje nakon bjekstva iz sopstvenog nisu uspjeli sačuvati gnijezdo ni u gostoljubivim i slobodarskim Pljevljima. Upotreba šok bombi i suzavca protiv djece, prvi put u istoriji ovog grada, neće biti ni zaboravljena ni oproštena kako Slavulju, tako ni Joviću ni Bajiću, koji su na našu veliku žalost rođeni Pljevljaci.

Sramni Savjet za građansku kontrolu rada policije samo nekoliko sati nakon incidenata u Pljevljima, potvrdio je ne samo da su preduzete nasilne mjere od strane policije bile zakonite već i neophodne, sa časnim izuzetkom doktora Vladimira Dobričanina, koji je nakon toga podnio ostavku. Time je Savjet potvrdio svoj status pukog oruđa u represivnom aparatu države, dok je naročito upadljivo ćutanje zaštitnika ljudskih prava građana ombudsmana Siniše Bjekovića. On je do potpunog besmisla doveo instituciju na čijem je čelu, i sa koje bi trebalo da se stavi u zaštitu svih građana Crne Gore, bez predrasuda i diskriminacije bilo koje vrste.

Pljevaljski odbor za odbranu svetinja zahtijeva i apeluje na nadležne državne organe da što prije iz pritvora oslobode episkopa budimljansko-nikšićkog Joanikija i uhapšene sveštenike u Nikšiću, kao i sve privedene i zadržane građane sa protesta u Crnoj Gori, jer to cijenimo jedinim načinom prevazilaženja aktuelne krize. Crkva nikada nije, pa ni u povodu spornog Zakona o slobodi vjeroispoviijesti tražila rješenja mimo zakona pa ih ne traži ni sada. Traži i očekuje samo ravnopravan i zakonit tretman u državi za koju je na djelu pokazala da je poštuje.

Ono što je potpuno očigledno i izvjesno jeste da se narod u Pljevljima dogodio i događaće se. Ne postoji način da to bude zaustavljeno, i što prije to bude shvaćeno i u organima državne i lokalne vlasti u Pljevljima, tinjaće iskra nade da još postoji šansa za suživot i toleranciju i za budućnost grada koju su svojim činjenjem doveli u pitanje. U suprotnom bilo bi neozbiljno vjerovati da građani Pljevalja nisu svjesni Njegoševih riječi: Nada nema pravo ni u koga, sem u Boga i u svoje ruke!

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST PLJEVALJSKOG ODBORA ZA ODBRANU SVETINJA

Pljevlja, 14. maj 2020