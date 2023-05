Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Pljevlja odbio zahtjev bivšeg predsjednika Opštine Rajka Kovačevića da mu se isplati obeštećenje za neiskorišćeni godišnji odmor

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine (SO) Pljevlja na juče održanoj sjednici odbio je zahtjev bivšeg predsjednika Opštine Rajka Kovačevića da mu se isplati obeštećenje za 27 dana godišnjeg odmora koji nije koristio u prošloj godini. Konstatovano je da je Kovačević sam određivao kada će odmor koristiti, kao i da mu Zakon o radu daje mogućnost da do 1. jula iskoristi godišnji odmor kod novog poslodavca. Odbor je predložio da SO usvoji odluku o obezbjeđivanju novčane naknade Kovačeviću za period od kraja aprila, kada je podnio ostavku, do 10. maja, kada se vratio na ranije radno mjesto. Ista odluka donijeta je i za bivšeg potpredsjednika Opštine Jasmina Čelebića, koji je raspoređen na novo radno mjesto u lokalnoj upravi.

Odbijeno razrješenje UO Dnevnog centra

Odbor za izbor i imenovanje odbio je da razriješi Upravni odbor (UO) Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invalditetom. Članovi UO su izabrani 2021. godine i mandat im traje još dvije godine. Ocjenjeno je da uz dati predlog za razrješenje nije bilo valjanog obrazloženja i da se ne vidi gdje su članovi UO prekršili statut preduzeća i zakonske propise. Naglašeno je da se sa ranijom praksom, gdje je vršeno smjenjivanje bez ranije dokazane krivice, mora prekinuti. Na taj način Odbor nije ni glasao o predloženim kandidatima za novi odbor direktora Dnevnog centra.

