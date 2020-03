Odbor za odbranu svetinja: Kad si lagao Crkvu a kad partiju, Vuče?

Ako je iko imao dilema oko istinskih namera vlasti iskazanih takozvanim Zakonom o slobodi veroispovijesti, od juče ih i definitivno nema, niti može imati. Onaj ko je sve ovo osmislio i partijsku mašineriju stavio u službu zatiranja pravoslavlja u Crnoj Gori, odnosno njegove predaje u ruke antihrista, ogrnunutih u svešteničke odore, juče je u izjavi Rojtersu potvrdio da je pažljivo iščitao sva dokumenta kojima je bio uređen pravni sistem Kraljevine Crne Gore i zaključio da Srpska pravoslavna crkva nikada nije imala status pravnog lica u Crnoj Gori, te da stoga ne može raspolagati bilo kakvom imovinom!Na osnovu toga zaključuje da ono što se sada dešava u Crnoj Gori jeste velikosrpski državni projekat, koji sprovode Srpska pravoslavna crkva i država Srbija uz pomoć Rusije!

Suprotno ovakvoj tvrdnji on u istoj izjavi kaže da država nema nameru da otima bilo čiju imovinu, niti da menja namenu crkava i manastira i da je reč o gruboj manipulaciji!

FOTO: Printscreen

Paradoksalne i potpuno suprotne tvrdnje izrečene u samo par rečenica usmerene su na to da se pocepa pravoslavno biće Crne Gore i građani gurnu u međusobne sukobe. Upravo u toj funkciji je pominjanje krvavih ratova iz devedesetih godina i Slobodana Miloševića i Srbije kao njihovog navodnog jedinog inspiratora, dok sopstvenu ulogu zaboravlja. Takav scenario omogućio bi crnogorskom despotu da na tronu provede još koju godinu, a u krajnjoj konsekvenci pravoslavlje bi bilo marginalizovano i svedeno na pseudoreligijsku pojavu, dok bi Srbi u bliskoj budućnosti u Crnoj Gori predstavljali samo statistički podatak nevelikog značaja.

U savremenom dobu, u kom i u poslednjoj planinskoj zabiti čovjek može biti i slikom i rečju informisan o događanjima u bilo kom kraju sveta, tvrditi da je na Svetosimeonovskoj litiji u Podgorici juče bilo manje od 30 hiljada ljudi, može samo onaj koji je znanje sticao u onoj školi čiji su štićenici Broza obavještavali da se ne dešava ništa strašno i da mu samo trni noga!

Ovim primerima nepočinstava što ih beslovesne sluge režima čine ovih dana, u pokušaju da odbrane neodbranjivo, a dok svaki priseban čovek vodi računa da ga ne upregnu u rat protiv Boga živoga, pridružio se i naš sugrađanin, ordenom Svetog Save odlikovani Vuk Roćen, potpisujući sa delom bivših članova Pokreta za nezavisnu evropsku Crnu Goru fašističko reagovanje na aktuelna dešavanja u Crnoj Gori.

Čovek koji se do juče predstavljao i smatran pravoslavnim hrišćaninom, sa grupicom isluženih i uglavnom odbačenih istomišljenika, stavio je svoje ime ispod najgnusnijih uvreda na račun Srpske pravoslavne crkve, njenog klira, verujućeg naroda, te i protiv svojih sugrađana. Upravo on, koji se vazda smeškao iz prvoga reda, Vuk Roćen koji je bio široke ruke kada je iz kase Rudnika uglja trebalo pomoći obnovu i izgradnju svetinja, saopštio nam je da su protestne litije i molebani u Crnoj Gori „kleronacionalistički pohod“, „popovska histerija“ i „velikosrpski atak“, te da to sve potvrđuje potrebu postojanja autokefalne crnogorske pravoslavne crkve.

Kad si lagao Crkvu a kad Partiju Vuče Roćene? Ili si uvek igrao dvostruku igru i sa jednom i sa drugom?

Kako god ali sa Crkvom si se preigrao…

Sada ćeš konačno imati priliku da nedvosmisleno budeš samo na jednoj strani i da služiš samo jednom gospodaru. Za njegov rok trajanja ne možemo ti garantovati i to će biti samo tvoj problem, a ono što je naš problem jeste najveće priznanje naše Svete Crkve koje ti je dodeljeno. Pozivamo te da ga sam vratiš, nećemo od toga praviti marketing kao što si ti pravio kad si ga dobio. Bolje da to uradiš sam nego da ti bude oduzet kao nedostojnom, što si potonjim svojim činom svakako nedvosmisleno potvrdio.

Trenutak neumitne istine dolazi. Niko mu pobeći neće a jedino razumno rešenje jeste pokajanje pred Gospodom i pred ljudima. I, naravno, jasno i glasno saopšteno: NE DAMO SVETINjE!

Pljevaljski Odbor za odbranu svetinja