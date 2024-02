Odbornici će odlučiti ko će upravljati ribnjakom u Pljevljima

Ribolovci iz SRK Lipljan iz Pljevalja, godinama brinu o jedinom mrestilištu pastrmke u Crnoj Gori. No, to bi uskoro moglo da se promijeni, jer je predsjednik Opštine riješio da im ne produži ugovor i prepusti odbornicima da odluče ko će u budućnosti upravljati ribnjakom. Kako su do sada potpuno besplatno koristili opštinske resurse, lokalna zajednica je, kaže Vraneš bila na gubitku. S druge strane ribolovci, ali i stručnjaci strahuju šta će se desiti sa živim svijetom u mrestilištu ako se ono prepusti nestručnim licima na upravljanje.

Mrestilište na Breznici, poslije pet godina uspješnog rada, moglo bi da se ugasi, strahuju u SRK Lipljen. Ribolovci koji vode brigu o jedinom crnogorskom mrestilištu autohtone pastrmke zabrinuti su zbog predloga odluke da im se oduzme upravljanje ribnjakom i dodijeli nekom drugom preduzeću.

„Vjerujem da nisu sposobni da odrze mreštiliste, jer tu moraju biti obučeni ljudi. Drugo to je bilo namijenjeno da preuzme opštinska Čistoća, a znamo koja je njihova djelatnost. Najlogičnije je da se RK bavi očuvanjem ribljeg fonda. Ako dođe do toga i donese se odluka, tamo nisu šarafi već živi organizmi. Kad mi budemo morali da se iselimo šta će biti sa preko 100.000 ikre i vise od 5000 mladice“, pita se Vaso Knežević iz SRK „Lipljen“.

S druge strane prvi čovjek grada, kaže da se mora stiti javni interes i ispoštovati zakon. Dodaje i da se ne dovodi u pitanje opstanak mrestilišta.

„Apsolutno ne. Jednostavno mi se u Pljevljima borimo sa raznim tajkunima, pa i ovim koji upravljaju mrestilištem. Ja kao predsjednik neću da donesem nijednu protivzakonitu odluku, tu su odbornici i samo želimo da sve zaokružimo u zakonskim okvirima. Ne možemo dozvoliti da neke NVO i određeni pojedinci imaju ogromnu materijalnu korist, a ostali ribolovci i građani nemaju. Uostalom da nema korist ni opštine. Oni to godinama besplatno koriste, a to je imovina opštine“, kaže prvi čovjek Pljevalja Dario Vraneš.

„Mi tamo proizvodimo riblju mlađ, a ne drogu, marihuanu, pa da imamo ogromnu dobit. On pominje neke cifre od 4 miliona, pa mi bi stvarno bili eksperti, a mi nismo u tom periodu proizveli ni 80.000 mlađi“, kazao je Knežević.

I dok predsjednik opštine vjeruje da je raspisivanje javnog oglasa i odabir najboljeg ponuđača za mrestilište pravi potez, njegovi koalicioni partneri ce ipak sačekati da čuju glas struke, prije nego donesu konačnu odluku.

„U petak je planirana panel diskusija gdje će se čuti stav struke i gdje će se čuti živa riječ. Nakon toga ćemo da formiramo stav i da ga saglasimo sa kolegama iz Evrope sad“, kažu iz Demokrata.

Mi smo za to da se u prvi plan stavi opšti interes, ali treba uzeti u obzir da se radi o specifičnoj situaciji i da su tamo živi organizmi. Zato treba vidjeti kako se planira riješiti to pitanje“, kažu iz PES-a.

I dok političari traže najbolje ekonomsko rješenje, stručnjaci poručuju da se jedino mrestiliššte autohtone pastrmke u CG mora zaštiti.

„Danas to jato tamo ima stotinjak jedinki i moze se ocekivati oko 100.000 mlađi. Već naredne se očekuje 200.000, što je dovoljno da se poribi Lim, Tare i Ćehotine. Sve da zaposle pet dr nauka ihtiologije, 3-4 godine će imati probleme da ta riba nastavi da živi, a znamo da to neće biti tako i ja sam siguran da će to u potpunosti da propadne“, kaže Danilo Mrdak – ihtiolog.

Ko će i kako upravljati opštinskim mrestilištem, znaće se u utorak, kada će se odbornici o tome izjasniti na sjednici.

