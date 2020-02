Odgovor mitropolita Amfilohija na pismo Duška Markovića

Mitropolitov odgovor objavljujemo u cjelosti

Primili smo Vaš dopis od 28. januara ove godine za razgovor, koji je prethodno objavljen u medijima. Dozvolite da povodom nekih ocjena koje ste iznijeli u Vašem dopisu iskažemo naše mišljenje.

U dopisu tvrdite da „donošenje Zakona neće izazvati nove podjele u pravoslavnom biću Crne Gore“, a što je, blago rečeno, u suprotnosti sa realnošću. U to se možete i uvjeriti, jer od 27. decembra 2019. godine do danas ogroman broj građana, i to ne samo pravoslavnih vjernika, trpeljivo, mirno, dostojanstveno i istrajno, iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu, iskazuje svoje protivljenje duhu i normama Zakona, koji je jednostrano pripremila i predložila Vlada i usvojila Skupština Crne Gore.

Prema tome, ne možemo se složiti sa Vašom tezom iz dopisa da Zakon „neće izazvati nove podjele“, jer je iz svega što se događa u Crnoj Gori jasno da je Zakon ne samo produbio stare nego je i stvorio nove podjele među braćom, kumovima i komšijama.

Ukoliko se ovome doda i javna izjava predsjednika Vaše partije da pravoslavne litije predstavljaju „ludački pokret kome ne treba sljedovati“, onda Vam je, nadamo se, jasno koliko je taj Zakon duboko i bolno podijelio i procijepio Crnu Goru.

Ne možemo da se složimo sa Vašom tvrdnjom da je „propis usaglašen sa savremenim evropskim standardima i da je kao takav zadobio pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, čije ste preporu ke ugradil i u zakonski tekst“.

Sadržina i cilj Zakona, nažalost, svjedoče suprotno, o čemu ste se i Vi, a i šira javnost Crne Gore, mogli uvjeriti kroz stručne i argumentovane primjedbe Pravnog savjeta naše Crkve na Predlog zakona, koje su Vam dostavljene prije njegovog usvajanja, al i i kroz javne istupe ne samo predstavnika naše Crkve, nego i uglednih pravnih stručnjaka iz Crne Gore i regionau vezi sa diskriminatornim i neustavnim odredbama Zakona, nakon usvajanja do danas.

Ovo se posebno odnosi na odredbe kojima se negira i likvidira viševjekovni neprekinuti istorijski kontinuitet pravnog subjektiviteta i imovinska prava prvenstveno naše Crkve, ali i drugih vjerskih zajednica.

Iz tog razloga, nikako se ne može prihvatiti Vaša tvrdnja u dopisu da „zakon uklanja ne samo kulturno i vjersko, već i civilizacijsko ograničenje u kojem smo se zatekli“.

Prije bi se moglo reći da Vam nije jasno šta pod tim podrazumijevate, ali nam je i te kako jasno da je Pravoslavna crkva u grožena u svojim civilizacijskim i vjerskim pravima, što samoukazuje da je zakonom temeljno poljuljana i multikonfesionalnost u Crnoj Gori, na koju se veoma često pozivate.

Da li treba da Vas, kad ste već otvorili temu kulturnih i civilizacijskih vrijednosti, podsjećam na kojim je kulturnim i civilizacijskim vrijednostima nastala i opstala Crna Gora tokom svoje viševjekovne istorije? To danas najbolje svjedoči čestiti narod Crne Gore na litijama.

Očekivali smo poziv od Vas da kao odgovorni ljudi otvorimo dijalog o dubinskim i suštinskim problemima koje je izazvao i produbio ovaj zakon i načinu rješenja i prevazilaženja tih problema u skladu sa opšteprihvaćenim civilizacijskim i evropskim standardima i pravnim poretkom Crne Gore, a što bi bilo u najboljem interesu građana Crne Gore.

Dužni smo da Vas podsjetimo da je naš poziv za javni i institucionalni dijalog uvijek bio otvoren, ali je, nažalost, do sada od strane vlasti Crne Gore bio ignorisan.

Umjesto toga, Vi nas sada javno pozivate da „otpočnemo dijalog u pravcu pripreme temeljnog u govora o uređenju međusobnih odnosa“ i iskazujete „spremnost da još jednom zajednički sagledamo najbolja rješenja za primjenu članova 62,63 i 64 Zakona.

Žao nam što to moramo da kažemo, ali Vi očigledno ne želite da vidite da postojeći zakon, a ne nepostojeći ugovor, predstavlja uzrok aktuelnih društvenih problema, a o posljedicama da ne govorimo.

Iz tog razloga, ti ozbiljni problemi se ne mogu riješiti i prevazići „zajedničkim sagledavanjem najboljih rješenja za primjenu“ ovog bezakonog zakona.

Ipak, svjesni istorijskog i današnjeg značaja trona Svetog Petra Cetinjskoga i naše odgovornosti kao pravoslavnog arhiepiskopa cetinjskog mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha Najsvetijeg Trona Pećkoga, koju smo pred Bogom, ovim narodom i istorijom primili od svojih sveštenih prethodnika, a posve zabrinuti za slogu, mir i jedinstvo povjerenog nam pravoslavnog naroda Božjeg u Crnoj Gori, spremni smo da se, imajući u vidu odluke Svetog arhijerejskog sinoda SPC i Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, i poštujući Ustav Crne Gore, sastanemo sa Vama sa nadom da ste iskreno opredijeljeni za konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora sa ciljem da se, u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, ukloni zakon ili sve diskriminatorne odredbe u njemu, koje su Vama i čitavoj javnosti dobro poznate, kako bi se povratio mir i spokoj među pravoslavne vjernike i sve pravdoljupce u Crnoj Gori.

Isključivo poslije rješenja ovog ključnog problema današnje Crne Gore, može se i treba otvoriti dijalog radi rješavanja drugih, veoma složenih pitanja kao što je povraćaj (restitucija) imovine koju je komunistički režim poslije Drugog svjetskog rata bespravno i besudno oduzeo od Pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve, Islamske zajednice i građana, a što je međunarodna i zakonska obaveza Crne Gore.

Poslije rješenja ključnog problema, može se otvoriti i dijalog za pripremu i zaključivanje Temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore.

I ovih dana smo napomenuli da i najbolji ugovor između Crkve i države uz postojanje ovakvog zakona ne bi imao nikakvog smisla i značaja.

Ukoliko ste spremni da prvenstveno razgovarate o Zakonu kao uzroku problema i načinima za njihovo rješavanje, odnosno o uklanjanju spornog Zakona, odnosno njegovih protivustavnih diskriminatornih odredbi iz pravnog poretka Crne Gore, obavještavamo Vas da bi u tom slučaju u razgovoru sa Vama kao predsjednikom Vlade Crne Gore sa nama učestvovali i njihova preosveštenstva episkopi budimljansko-nikšićki Joanikije, mileševski Atanasije i zahumsko-hercegovački Dimitrije.

Vjerujući da ste iskreno opredijeljeni za rješavanje problema koje je u Crnoj Gori i šire izazvao sporni Zakon, očekujemo da nam dostavite predlog termina za sastanak.