Gospodina Čeda Gospića, koji sebe naziva – diplomiranim pravnikom, podsjećamo na onu narodnu „Što se grbo rodi – vrijeme ne ispravi“, jer sudeći po gomili nebuloza koje je iznio u pokušaju odgovora na naše saopštenje ništa bolje i ne zaslužuje.

Ako je jedan akt nastao kao pravno manjkav, odnosno protivzakonit, kakva je presudom Upravnog suda Crne Gore ukinuta Odluka o povećanju cijene vode, onda on ne može vremenom postati zakonit, osim u Gospićevoj i glavama članova Upravnog odbora Vodovoda i aktuelnog nelegitimnog predsjednika opštine Pljevlja.

Pokušaj odgovora Gospiće na naše saopštenje ne zaslužuje previše pažnje, jer su u njemu slikovito i potpuno jasno prikazani svi marifetluci koji se koriste od strane vladajuće koalicije u Pljevljima, kako bi se bar prividno izbjeglo i ono malo zakonitosti koje još egzistita u Crnoj Gori.

Dakle, niti prva niti naknada Odluka o povećanju cijena vode nije zakonita, kao ni postupak izmjene Statuta „Vodovoda“ kojim se derogira Statut opštine Pljevlja kao viši, odnosno nadređeni pravni akt. Za donošenje Odluke o povećanju cijene vode nadležna je isključivo Skupština opštine Pljevlja, kao organ zakonodavne vlasti, shodno njenom Statutu, a predsjednik Opštine kao izvršna vlast dužan je samo da potpiše tu Odluku. Isto se odnosi i na izmjene statuta pravnih lica čiji je osnivač Skupština opštine.

Toliko o pravnim propisima i sistemu podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, gospodine diplomirani pravniče.

Zašto se Gospić potpisao ispod gomile nebuloza i to dodajući još i „dipl. pravnik“ – on sam najbolje zna. Ljudi sa takvim titulama, valjda, treba da poznaju pravo i da poštuju odluke državnih organa, prije svega, sudskih. Iz odgovora se očigledno vidi da Gospić priznaje samo sud svoje partije, a to je daleko od prava koliko nebo od zemlje.

Kad već pominje u negativnom kontekstu seriju „Selo gori, a baba se češlja“, što bi rekao jedan lik iz te serije „Nemo` da se ljutiš“, ali si, nekako, mnogo izašao iz pravne brazde.

I na kraju, hvala Vam gospodine Gospiću što javnost Pljevalja upoznaste sa surovom istinom da „požari gore“. To je epohalno otkriće, a pravo je čudo kako su građani Pljevalja do sada mogli da žive bez tog saznanja.

Saopštenje za javnost SNP Pljevlja

(11. 08. 2017.)