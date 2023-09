Odgovor predsjednika OD Rudnika uglja Dušana Janjuševića na saopštenje Milana Lekića

Razumijem poziciju Milana Lekića koja je opterećena postupcima SDTa, raznih inspekcija, grubim kršenjimam zakona, utajom otpremnine, štetnim poslovima i drugim aktivnostima koji su obilježile njegov mandat.

Kao predsjednik Odbora direktora nisam se slagao sa strategijom pretvaranja Rudnika u poljoprivrednu zadrugu i poslovima koji su uzrokovali milionske štete. O znanju kolege Lekića svjedoči vrijeme i poslovni minusi u svim segmentima čiji je on idejni tvorac uz zapostavljanje osnovne djelatnosti Rudnika uglja.

O gruboj diskriminaciji svakog ko po političkom opredjeljenju pripada Demokratama, a favorizovanja DPS kadrova, drugom prilikom. Uostalom, Lekić je zaposlio više od 500 radnika bez ijednog raspisanog konkursa i takvim nezakonitostima doveo u pitanje ugovore o radu igrajući se sa egzistencijom rudara i pretvarajući ih u političko topovsko meso. Nekorektno, da ne upotrebljavam grublji izraz. A sve to kako bi držeći u šaci radnike i njihove porodice punio sportske dvorane, što su metodi onih koji su poraženi 30.avgusta.

Ali, poštovani radnici, novo rukovodstvo Rudnika uglja zaštitiće svakog čovjeka koji predano i posvećeno radi u ovoj kompaniji, ne dopuštajući da iko od vas pravi političku vojsku zarad ličnih interesa, ostavljajući vas „na cijedilu“ kao što je upravo radio bivši direktor Rudnika.

Kada je riječ o mojim uslovima za poziciju predsjednika OD, u skladu sa Statutom Rudnika uglja Pljevlja uslovi za člana OD su potpuno jasni i OD EPCG se prilikom imenovanja pridržavao statutarnih odredbi.

Prvo se traži da imenovano lice ima najmanje VII stepen stručne spreme ili 240 ECTS. Sami ste naveli da lice koje navodite ovaj uslov ispunjava sticanjem diplome visokog obrazovanja.

Drugo što se traži je znanje i iskustvo iz oblasti rudarstva, energetike, prava i ekonomije. Ovaj uslov je ispunjen u potpunosti sa više od deceniju mog rada u Ridniku i obavljanjem dužnosti odbornika u SO Pljevlja.

Treće, radno iskustvo u trajanju od pet (5) godina u struci. Dakle, Statut ne propisuje radno iskustvo u novou obrazovanja ili stručne spreme, kako pokušavate da navedete. Još jednom da osvjetlimm detalj na koji se pozivate: Statut ne traži niti u jednom članu radno iskustvo u stepenu stručne spreme. Struka je širi pojam od stručne spreme, jer u prethodnom stavu Statut propisuje koja su to znanja i iskustva, a u prvom ne traži nikakva usmjerenja, već isključivo VII stepen bilo kog smjera.

Kada je u pitanju radno iskustvo u struci iz oblasti rudarstva i energetike posjedujem ne 5, već više od 10 godina, radeći u Rudniku uglja i sa srednjom i sa visokom stručnom spremom.

Uz sve to, od 2018 do 2021. godine obavljao sam dužnost odbornika u SO Pljevlja, a od marta 2021 do danas profesionalno u OD Rudnika.

Dakle, nesporno je radno iskustvo i u jednom i u drugom slučaju i kakvo god tumačenje primjenite.

I ono što je važno podvući, a što Statut nadalje propisuje je da se referentnost rada u struci dokazuje prilaganjem radne biografije, što sam učinio prema organu za imenovanje i jasno dokazao da posjedujem radno iskustvo u struci, kako u nivou srednjeg, tako i u nivou visokog obrazovanja, pa sam stoga biran već tri puta na ovu funkciju.

U svakom slučaju, ja poštujem zakone ove države i nikada se neću služiti obmanama, ucijenama, prijetnjama obustave rada u cilju zaštite ličnih intetesa.

Na kraju kolega Lekiću, od uslova za neku funkciju, najbliži ste uslovima za penziju i nema te pozicije koja traje četiri godine koju možete obavljati u skladu sa zakonima ove države. Od mene, pored svega, želim ti mirne i srećne penzionerske dane, a mi mlađi pred kojima je budućnost rada u energetskom sektoru, na ovoj ili onoj poziciji ili radnom mjestu, nastojaćemo da ispravimo tvojr greške i obezbijedimo stabilnu budućnost Rudnika uglja Pljevlja.