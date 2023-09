Odlazak mladih iz zemlje nagovještava ekonomske probleme

Ekonomski analitičar Igor Gavran kaže da intencija mladih da odu iz države nagovještava velike ekonomske probleme u budućnosti. On je u emisiji „Dobro jutro Crna Goro“ kazao da će to dovesti do manjka radne snage, a samim tim i manje stranih investicija.

Mladi u Crnoj Gori (Foto: Anadolija)

Nikola Obradović iz Centra za građansko obrazovanje u Jutarnjem programu naglašava da su podaci o statusu mladih zabrinjavajući, a ono što posebno treba da nas zabrine je što prema njihovom istraživanju 40 odsto njih planira da napusti Crnu Goru.

To što smo u vrhu ljestvice po godinama u kojima mladi žive sa roditeljima mora imati posljedice.

„Nadam se da ćemo u budućnosti kreirati set mjera kako bismo rješavali problem odlaska mladih iz države“, kazao je on.

Ekonomske posljedice odliva mladih se u regionu već osjećaju, ističe Gavran.

„Ono što možemo očekivati je da sa težim uslovima za život mladih i većom intencijom iseljavanja bude sve manje radne snage u budućnosti. Samim tim imate i manje interesovanje ulagača, jer zašto bi neko došao u vašu državu i otvorio nove kapacitete gdje će mu trebati radna snaga, a on je mora uvoziti. Naravno da će otići na neko bolje mjesto“, objašnjava analitičar iz Sarajeva.

Komentarišući cijene u regionu, Gavran kaže da se nakon 12. poskupljenja goriva, doći i do poskupljenja namirnica.

„Sasvim je moguće dase donese rješeje da se avisno od poskupljenja goriva odredi i cijena akciza i da se u pravo vrijeme aktivira ova mjera“, smatra analitičar.

Izvor-rtcg