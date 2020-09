Odlazeći režim incidentima po Crnoj Gori pokušava da promjeni izbornu volju građana

Opoziciji, odnosno partijama koje su pobijedile na izborima, ne odgovara nijedan incident. Ovo što se dešava u Crnoj Gori nakon izbora nije slučajno, To je spinovanje koje se dešava od odlazećeg režima sa metodama koje su dobro poznate svim građanima Crne Gore, kazao je prof Zdravko Krivokapić, nosilac liste “Za budućnost Crne Gore”, na današnjoj konferenciji u Hotelu “Pljevlja”, poručujući muslimanima da će jednako braniti njihove džamije, kao što su odbranili pravoslavne svetinje, te da svu odgovornost za dešavanja snosi odlazeća vlast.

Krivokapić je kazao da su ponudili ruku Bošnjacima, ponudili saradnju pri formiranju buduće vlasti, i da im je bolje s njima nego sa lopovima. Podsjećajući na incidente u Rožajama, Beranama i Bijelom Polju, Krivokapić je kritikovao policiju da ne radi svoj posao.

– Da li može neko normalan da misli da je ovo slučajno? Zašto policija, koja sve zna, imaju kamere I ljude, i ova država se jedino može nazvati policijskom državom – ne pronađe počinioce, kako može dozvoliti da niko ne bude procesuiran, prepoznat – kazao je Krivokapić.

Krivokapić je više puta ponovio da je evidentno da odlazeća vlast pokušava da promjeni volju građana.

-Evo ja im sada poručujem iz Pljevalja, odakle sam krenuo u oslobođenje Crne Gore, očuvaćemo tu slobodu pod cijenu svojih života. Neka shvate kako god hoće, braniću bez pištolja i bez metka ono što smo osvojili na izborima. Onaj koji je danas pokušao da prikrije kontrolne listiće da bi se kontrolni listići razlikovali od broja koji je u kutiji govori o jednoj činjenici da taj radi po nečijem nalogu. Mene ne interesuje ko je to napravio nego onaj koji je to naredio. To je još jedan pokušaj da se za kratko vrijeme promijeni izborna volja građana Oni nisu očekivali da će građani stati tako zdušno braneći ovaj narod i ovu slobodu. Takva izlaznost je rezultat odlučnosti naroda koji je pokazao kakav treba da bude. Mi imamo parolu koja je jasna “Ne damo svetinje”. Mi nismo rekli u tom trenutku ne damo pravoslavne svetinje nego sve svetinje su nama svetinje i to moraju da znaju naša braća islamske vjeroispovjesti da ćemo jednako braniti njihove džamije kao naše crkve, rekao je Krivokapić dodajući da je mislio da je nakon jučerašnje posjete Pljevljima Dritana Abazovića sve smireno. Istakao je jasan stav I obavezu koju su jasno iskazali on, Abazović, za koga je rekao da je jedan rijedak političar i Aleksa Bečić “koji je svojom mladošću i dosadašnjim načinom pokazao da može da bude lider” , neće dati bilo čije svetinje.

Upitan da li je istina da na ugostiteljskom objektu kao i radnji preko puta prostorija Islamske zajednice, postoje kamere i da li su tražili od policije da izuzme snimke, s obzirom da u javnosti postoje špekulacije da se zna ko su počinioci i da se radi o aktivistima DPS-a, Krivokapić je kazao je prirodno da, kad postoje kamere, da je prva obaveza policije da pogleda video zapis i vidi potencijalne vinovnike.

– Uprava policije, ako želi da odradi ovaj posao, na zadovoljstvo svih građana, nezavisno ko je vinovnik, odlično zna za postojanje kamera. Ja znam da u CB Pljevlja postoje ljudi koji su obučeni za to, ali neće u ovom trenutku da odrade svoj posao, jer ako bi ga radili časno i pošteno, pokazalo bi se ko stoji iza toga – istakao je Kriokapić.

Govoreći kao Pljevljak, koji ne pripada nijednoj partiji, Božo Knežević je kazao da su nemili događaji u protekla dva dana kreirani od strane odlazećeg režima a da su situaciju “napumpali” mediji, naročito iz regiona, predstavljujući Pljevlja na način da je maltene rat počeo. Osvrćući se na početak, nemilih dešavanja, Knežević je kazao da nezvanična saznanja iz policije govore o tome da u zvaničnom policijskom izvještaju stoji da je Emir Pilav započeo kavgu. Takođe, kako je istakao, ima saznanja da napad na Sanina Raščića, nisu počinili pravoslavci.

– Pozivam Raščića da objelodani ko ga je napao. U suprotnom, mi ćemo objaviti imena – poručio je Knežević.

Sasvim je očekivano bilo da će određena skupina slaviti ono što smatra pobjednom nakon 30 godina terora, te da su pojedinci podlegli euforiji i dozvolili sebi izgrede, koje kompletno društvo osuđuje, kazao je Knežević, dodajući da je tu situaciju iskoristio DPS.

– S obzirom da se govori o 90-im godinama, mi odlično znamo ko je u Pljevljima 90-ih godina progonio našu braću Muslimane. To su ljudi iz DPS-a i njima bliskih struktura, to je direktor Uprave policije gospodin Veselin Veljović, koji je svoju karijeru započeo u Pljevljima, i bio jedan od glavnih odgovornih, o čemu govori i Fond za humanitarno pravo u svojim publikacijama. Mi dobro znamo da su pojedinci koji su i danas u sastavu DPS-a, a pojedini su bili i na čelu ovog grada, da su upravo oni koji su gađali minaret Husein pašine džamije, koji su prijetili našim sugrađanima u Bukovici, koji su sprovodili teror u ovom gradu. A onda su zarad političke koristi okrenuli ćurak naopako ali kako kažu “Vuk dlaku mijenja ali ćud nikad”. Upravo te strukture prave u Pljevljima ovaj scenario. Mi dobro znamo ko su naši sugrađani koji učestvuju u kreiranju ovog što se u Pljevljima dešava. Znamo ko su najprljaviji ljudi u Pljevljima iz DPS-a, koji pokušavaju da izmanipulišu osjećanjima i prirodnim reakcijama građana. Uprava policije se, na samo u Pljevljima, nego u svim gradovima, povukla, očigledno dozvoljavajući režimu da nesmetanao obavlja svoje nečasne radnje. Direktna odgovornost je na Veselinu Veljoviću, ali i na njegovim službenicima, nečelnicima, kako u Pljevljima tako i ostalim gradovima. Ostaci režima prave problem ne samo u Pljevljima, već u Rožaju, gdje je zastrašivan sveštenik, a u Bijelom Polju, na Nikoljcu je oštećena crkva.

Juče, prilikom posjete Dritana Abazovića, u prvi red kao predstavnici časnog muslimanskog naroda, stavljeni su najprljaviji ljudi iz DPS-a, Mervan Avdović i Mustafa Brahić. Jasne su namjere. Ovdje nije riječ o sukobu bilo koga sa muslimanima ili muslimana sa bilo kim, već riječ o podlim podmetanjima DPS-a – kazao je Knežević, dodajući da su dogovorili sastanak sa glavnim imamom Husein-pašine džamije, koji je odložen zbog posjete reisa Fejzića.

– Ja se nadam, da će posle ovog presa, prema obećanju efendije, uslijediti poziv, kada završi sa svojim obavezama prema reisu. Ukoliko do tog ne dođe, prosto ne znam šta da mislim, sve ruke su im ispružene, pozvani su na pomirenje. Jasno je ko sve ovo radi – zaključio je Knežević.

Obraćajući se u ime Crkve, protojerej stavrofor Saša Janić, kazao je da žele da pošalju poruku mira, ljubavi ali i osude incidenata.

– Ovdje smo danas da damo našim sugrađanima podršku, ljudsku, komšijsku, vjersku i bratsku. Mi smo osam mjeseci branili svetinje i ja poručujem da nećemo vandalima dati ni islamske svetinje. Mi kao Crkva nećemo dozvoliti da se bilo ko vrijeđa, a kamoli da se ruši imovina naših surađana islamske vjeroispovijesti. Daće Gospod Bog da se ova pobjeda dovede do kraja i da nastavimo da živimo u miru i slozi – poručio je Janjić.