Odmor po subvencionisanim cijenama za 164 pljevaljska penzionera

Za ovu godinu Fond PIO obezbjedio je odmor, po subvencionisanim cijenama za, ukupno, 164 pljevaljska penzionera. Penzioneri mogu odmarati u Ulcinju i Žabljaku, a predaja prijava za odmor počininje od 15. marta.

Iz Udruženja penzionera Pljevlja obavještavaju svoje članove koji su zainteresovani za odlazak na odmor i oporavak preko ovog Udrženja da to mogu da urade u tri odmarališta od kojih je Udruženje dobilo ponude. Tačno 146 penzionera iz Pljevlja može boraviti u odmaralištu Ulcinj od 10. aprila do 30. oktobra u 30 smjena. Deset pljevaljskih penzionera, od 22. maja do 4. septembra, može boraviti u odmaralištu „Žabljak“, a od 15. maja do 11. septembra sedam u odmaralištu „Gorske oči“ na Žabljaku.

Za penzionere čija je penzija ispod 300 eura cijena boravka u ovim odmaralištima po 10 eura, a za penzije preko 300 eura, po 15 eura u sedam mjesečnih rata koje će se odbijati od penzije. Ostatak do punog iznosa subvencionisaće državni organi. Prijave, za odmor, zainteresovani penzioneri mogu podnijeti od 15. marta do 3. aprila u kancelariji Udruženja od 9 do 13 časova. Prilikom prijave penzioneri treba sa sobom da ponesu listing primljenih penzija iz Fonda PIO, člansku knjižicu Udruženja i ljekarski izvještaj. Kriterijumi za odlazak na odmor i oporavak isti su kao i kod dodjele jenokratnih novačnih pomoći, saopšteno je iz Udruženja penzionera Pljevlja.

Na žalost sve je manje penzionera zainteresovanih za odmor po subvecionisanim cijenama. Recimo prije dvije godine Fond PIO obezbijedio je odmor za 255 pljevaljskih penzionera.

