Odobren projekat eko-rekonstrukcije, Mazalica novi direktor TE Pljevlja

Prema nezvaničnim saznanjima naše redakcije, Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore, odobrio je, na današnjoj sjednici, projekat ekološke rekonstrukcije Termoelekrane Pljevlja. Takođe, Odbor je dao saglasnost na predlog izvršnog direktora kompanije, da se na mjesto direktora Termoelektrane imenuje Mirko Mazalica. Mazalica je diplomirani inženjer mašinstva, zaposlen u Termoelektrani Pljevlja, na mjestu rukovodioca operativne kontrole i planiranja.

Podsjećamo, novi menadžmet EPCG više puta je izjavio da su čvrsto opredijeljeni da preduzmu sve što je potrebno kako bi se obezbijedili uslovi i ispoštovali zahtjevi Evropske energetske zajednice, prije svega, u pogledu emisije CO2, odnosno dekarbonizacije, a zatim i u dijelu desumporizacije, denatrifikacije i otprašivanja. To je, kako su dodali, uslov da TE ostane dio elektroenergetskog sistema Crne Gore makar do 2035. godine, a ambicija je da to bude i duže.

– Posledice zatvaranja TE su gotovo neprividve ali svakako katastrofalne. Zatvaranjem TE postali bismo energetski apsolutno zavisna država od spoljašnjih uticaja, morali bismo da uvozimo izuzetno velike količine el.energije i da za to dajemo značajno preko 100 mil€ na godišnjem nivou. Čak i da imamo taj novac pitanje je i kapaciteta prenosnog sistema i dolaska energije u CG. Rad TEP nema realnu alternativu. S jedne strane, imate najviše oko 70 miliona eura ulaganja u rekonstruciju termo-bloka, koja će zadovoljiti standarde strogih evropskih ekoloških direktiva i omogućiti rad najmanje 15 godina. S druge strane, imate kupovinu elektične energije u navedenoj vrijednosti u slučaju da prestane sa radom. Stoga, EPCG u današnjem obliku i načinu poslovanja jednostavno ne bi više postojala. Otkaz radnih mjesta u TEP-u, RUP-u i ostalim firmamma u repro lancu je svima više nego jasno – kazali su ranije iz EPCG.