Odobreno skoro 3,2 milijarde eura kredita

Banke su do kraja januara odobrile kredite od ukupno skoro 3,2 milijarde eura, što je rast od 1,2 odsto na mjesečnom nivou. Prema podacima Centralne banke (CBCG), do kraja januara je u odnosu na isti period prošle godine odobreno 4,3 odsto više kredita. Odnos između kredita i depozita na kraju januara bio je veći nego u istom periodu prošle godine i iznosio je 0,95, prenijela je juče agencija Mina biznis. Banke su po osnovu kredita najviše potraživale od nefinansijskog sektora i stanovništva, 78,2 odsto. Ukupni depoziti u januaru su u odnosu na decembar porasli 0,1 odsto na 3,38 milijardi eura. Oročeni depoziti činili su 27,7 odsto ukupnih, a oni po viđenju 71,3 odsto. Preostalih jedan odsto odnosilo se na sredstva na escrow računu. U strukturi oročenih depozita najveće učešće imali su oni ročnosti od tri mjeseca do jedne godine, 48,6 odsto, dok su oni od jedne do tri godine činili 35,8 odsto. Ukupni depoziti stanovništva na kraju januara su iznosili 1,24 milijardi eura, što je jedan odsto manje nego u decembru. U ročnoj strukturi depozita stanovništva, oročeni su činili 37,6 odsto, a oni po viđenju 62,4 odsto.

Izvor: Dan