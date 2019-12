Danas je u Hotelu „Franca“ održan okrugli sto: “Mladi na raskrsnici – otići ili ostati” koji su organizovale “Pljevaljske novine” u okviru projekta „Mladi otići ili ostati“. Projekat je podržan od Ministarstva kulture kroz program sufinansiranja lokalnih štampanih medija, kroz tekstove u “Pljevaljskim novinama” u kojima smo pisali o ljudima koji žive u Pljevljima, Pljevljacima koji imaju uspješne poslove ovde ili izvan naše opštine, poljoprivrednicima, mladima, sve u cilju predstavljanja ideja i poslova koji mogu biti primjer i korisno iskustvo za neke buduće privrednike naše opštine.

Vela Mićković, direktorica “Pljevaljskih novina”, istakla je da je u okviru projekta urađena anketa sa 256 pljevaljskih maturanata ( 99 učenika Gimnazije i 157 učenika Srednje stručne škole ), kako bi otkrili njihove planove nakon završetka školovanja, razmišljanja i ocjenu stanja u Pljevljima.

– Dobijeni odgovori ukazuju da postoje određene sličnosti u stavovima između učenika ove dvije škole u pogledu nastavka daljeg školovanja. Većina maturanata Gimnazije „Tanasije Pejatović“, njih preko 80 odsto u SSŠ oko 60 odsto maturanata, planira da nastavi dalje školovanje i usavršavanje, pri čemu dobar broj to namjerava da ostvari i izvan Crne Gore ( to su uglavnom gradovi Ex Yu ali i inostranstvo). Stavovi pljevaljskih maturanata ukazuju da bi, i u slučaju postojanja fakulteta u Pljevljima, veoma mali broj njih ostao u rodnom gradu i tu planirao svoju egzistenciju. Među onim malobrojnima koji bi voljeli da imaju mogućnost da studiraju u Pljevljima su, uglavnom, oni čije porodice imaju poteškoća da im obezbjede sredstva za nastavak školovanja – kazala je Mićković i dodala da je među maturantima obje škole vidljiva je težnja za napuštanjem grada i odlaskom u neku drugu sredinu u kojoj bi lakše mogli da se zaposle i ostvare ( čak i kod onih koji ne planiraju odlazak na studije ). Kod učenika gimnazije procenat onih koji imaju težnju ka odlasku iz Pljevalja je oko 90 odsto, dok je kod učenika Srednje stručne škole ta brojka nešto manja ali ipak sveprisutna ( oko 65 odsto ).

Po njenim riječima kroz odgovore mladih na anketna pitanja: najveći nedostatak života u Pljevljima, kada biste bili u prilici šta biste promijenili u kreiranju politike i života u Pljevljima, te o razlozima odlaska mladih iz Pljevalja – dominantno provejavaju negativna mišljenja u pogledu perspektive mladih u Pljevljima.

– Maturanti pljevaljskih srednjih škola, pored činjenice o katastrofalnoj ekološkoj situaciji u gradu, ukazuju i na loše mogućnosti koje se mladima nude u pogledu zaposlenja, siromaštvo u pogledu društveno-kulturnih događaja, nebrigu institucija za probleme mladih u Pljevljima, nedostatak društvenog aktivizma. Na pitanje šta bi promjenili kada je u pitanju trenutna situacija u gradu, maturanti uglavnom ne nude neke konkretnije odgovore a manji dio ukazuje na konkretne probleme koje bi trebalo rješavati (ekologija, nedostatak radnih mjesta, nedovoljna zaposlenost mladih, njihova nedovoljna uključenost u donošenje odluka od značaja za razvoj opštine – navela je Mićković.

Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici Opštine Budimir Bajcetic, sekretar Sekretarijata za privredu, i Emir Pilav, iz Kancelarije za mlade Sekretarijata za drustvene djelatnosti, privrednici Lale Cerovic, vlasnik firme „Tasa“, Savo Stevanovic, vlasnik DOO “ Jasen“, Zeko Sarac, vlasnik “ Zitoprodukta“, Jasmin Ajanovic, vlasnik “ Najo-komerca“ i Milko Zivkovic, predsjednik Unije stocara sjevera CG, koji su predstavili firmu, svoj razvojni put, iskustvo, probleme i perspektive razvoja poslovanja u Pljevljima. Predstavnici maturanata Gimnazije “Tanasije Pejatović” i Srednje stručne škole su nakon uvodnih obraćanja o mogućnostima za život mladih u Crnoj Gori i Pljevljima imali priliku da dobiju odgovore iz “prve ruke”.

Opširnije u narednom broju “Pljevaljskih novina”