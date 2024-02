Održan sastanak čelnih ljudi opština Pljevlja, Goražde i Čajniče

Tri susjedne opštine koje se naslanjaju jedna na drugu, ne povezuju samo rodbinske veze, već kulturne, sportske, ekonomske, turističke.

Potreba za saradnjom opština u regionu nameće se sama od sebe, ali prosto je zapanjujuće da kada iz Pljevlja ka Čajniču ili Goraždu, pogotovo u zimskom period, krećete u jednu malu avanturu. Po najpovoljnijim vrmenskim uslovima 50 kilometara koliko ima do Čajniča možete preći za sat, a do Goražda koje od Čajniča udaljeno 20 kilometara potrebno vam je još pola sata. Doduše, 15 kilometara puta od Pljevalja do Baljanovca nešto je malo ubrzao putovanje, a proglašanje brze ceste Bijelo Polje-Sarajevo kao jedna od proriteta Crne Gore stvorio nadu da će se od Pljevlja do Goražda putovati oko 40 minuta.

U okviru pripreme za učešće u programu IPA lll, prekogranične saradnje koji se finansira iz fondova EU, na incijativu predsjednika opštine Pljevlja dr Daria Vraneša održan je sastanak čelnih ljudi opština Pljevlja, Goražde i Čajniče. Došlo se do zaključka da je put koji povezuje ove opštine problem koji se što hitnije mora riješti.

Program IPA III CBC Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021-2027 je program teritorijalne saradnje, koji se nastavlja na prethodne programske faze, implementirane u finansijskom periodu 2007-2013 i 2014-2020. Programsko područje obuhvata ukupno 30.022 km². Sastoji se od 56 opština u Bosni i Hercegovini, dok programsko područje u Crnoj Gori čini 14 opština.

