Okupljanje radnika ispred „Vektre Jakić“, radnici dobili informaciju da je prodat dio građe iako su računi firme blokirani

Grupa radnika „Vektre Jakić“ sjutra oko podne okupiće se ispred kapije preduzeća i kako su, naveli u saopštenju, pokušaće da spreče prodaju građe jednom privatnom drvoprerađivačkom preduzeću iz Crne Gore.

Oni su naveli da su dobili informaciju da je građa već prodata i da će sjutra biti prevezena.

–To nećemo dozvoliti, jer želimo da naplatio naša sudska potraživanja. Ne samo to svu građu ćemo mi zaplijeniti i prodati. Pozivamo policiju i tužilaštvo da ispitaju na koji račun je novac uplaćen i kako je došlo do prodaje građe. Ne samo sada već i ranije. Izgleda da vlasniku fabrike i ova nova vlast omogućava da radi kako je do sada radio. Svi dobro znaju da se povjeriocima i nama duguje veliki novac, a svi zatvaraju oči, rekli su radnici za Pvportal.

Prema podacima Centralne banke, račun ove kompanije blokiran je gotovo četiri godine, a iznos duga je od 10,4 miliona eura od prošlog septembra narastao na 18,7 miliona eura.

U Vektri je trenutno na snazi plan reorganizacije, koji je usvojen nakon što je prije sedam godina stečaj uveden zbog duga od 77 miliona eura prema OTP banci.

Početkom godine zaposleni u Vektri „Jakić“ poslati su kućama, a proizvodnja u ovoj fabrici je obustavljena. Međutim, radnicima koji su do tada radili na određeno vrijeme ostale su neisplaćene zarade.

– Broj neisplaćenih zarada kreće se od 12 do 18, odnosno mi smo radili džabe godinu do godinu i po. Sada naše plate niko ne pominje, a niko se i ne oglašava da saopšti kakva je dalja sudbina Vektre „Jakić“ – kazali su radnici uz poziv Poreskoj upravi da dozvoli da se proda dio imovine, odnosno opreme, kako bi se isplatio makar jedan dio zarada.

“Vektra Jakić” Dragana Brkovića, u međuvremenu, tužili su Privrednom sudu Crne Gore državu, odnosno Ministarstvo poljoprivrede zato što je njemu podređena Uprava za šume jednostrano 24. maja prošle godine raskinula ugovor o koncesiji i eksploataciji šume. Država je i dalje omogućila sječu šume kompaniji čij je vlasnik Brković po povlašćeni cijena ma, iako direktor Uprave za šume Nusret Kalač uporno tvrdi da ta kompanija ne izmiruje svoje obaveze.

Izvor PV portal