Prije 25 godina započela je hrvatska vojno – policijska akcija „Oluja“, 4. avgusta, u kojoj je proterano 250 hiljada Srba iz Hrvatske,i ubijeno 2000, uglavnom civila. U Kninu se 5.avgusta održava tradicionalna proslava, kojoj će po prvi put prisustvovati i jedan Srbin, i uz to potpredsjednik Vlade Hrvatske Boris Milošević. Prva asocijacija koja čovjeku pada na pamet je postupak kneza Miloša Obrenovića, koji je zarad poboljšanja srpsko-turskih odnosa i očuvanja sopstvene pozicije, poslao u Istanbul glavu svog kuma vožda Karađorđa. Sudbina dinastije Obrenović koja je nestala sa političke scene Srbije, najbolja je opomena da nema tog razloga, pa makar ga zvali i državnim, da se kumovska glava šalje onima koji su nas 5 vjekova držali u ropstvu, pogotovu ako je taj kum bio vođa Prvog srpskog ustanka. Treba li se danas bacati drvljem i kamenjem na Borisa Miloševića? I ako smo uvjereni da je pogriješio,ipak smatramo da to ne treba činiti. Ovo zbog toga što on žrtvuje svoju političku glavu i sopstvenu političku karijeru, vjerujući da će tim činom popraviti položaj srpskog naroda u Hrvatskoj.

Kod Srba u Crnoj Gori samo pominjanje imena Oluja izaziva nelagodu, jer se sve češće sa mnogih adresa najvavljuje crnogorska oluja koja bi trebala da riješi pitanje Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. A da nije riječ o glupostima i budalaštinama neznavenih potvrđuje i nedavna pisana izjava predsjednika Vlade Duška Markovića, koji je svetosavlje izjednačio sa fašizmom. Činjenica je da nikada u Crnoj Gori i njenoj vjekovnoj istoriji, nije posijano toliko sjemena zla i mržnje kao u vrijeme vladavine DPS –a i njegovih satelita. Vrhunac tog zla je usvajanje satanističkog Zakona o slobodi vjeroispovijesti i progon Srpske pravoslavne crkve. Opet je glavna mirođija u tom progonu niko drugi do predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji će se kao deklarisani ateista „ do posledeg daha boriti za crnogorsku pravoslavnu crkvu“ . Opet neviđena laž. Još 90 – tih godina je on napravio karikaturu od Crnogorske pravoslavne crkve sa raspopom Mirašem Dedaićem na čelu. Suština je u namjeri da najmnogoljudniju vjersku zajednicu u Crnoj Gori, Srpsku pravoslavnu crkvu sa kontinuitetom od 800 godina utjera u Mirašev tor.

Zbog toga je gospodar Crne Gore raspisao izbore usred ljeta kad im vrijeme nije. Pogotovu što je u jeku drugi talas epidemije virusa korona. Primjeri Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije pokazuju, da je nakon održanih izbora došlo do razbuktavanja epidemije. Nisu u pitanju samo izbori već činjenica da „uz suvo gori i sirovo“,pa svaka vlast zbog izbora žmuri na kršenje preventivnih mjera, od utakmica, preko kafića, disko klubova do plaža. Uz to ako se zna, da se tzv.NKT čitavo vrijeme ponašao selektivno, po principu hapsi njihove ( vladike, sveštenike i litijaše), a toleriši komite, suvereniste i kriminalce, nije teško zaključiti da će nam nakon izbora, bez obzira ko pobjedi, što bi rekao dr Mugoša „ pući pogibija“ od korone. Ali što bi rekao Njegoš „ udar nađe iskru u kamenu“ , Pokret za Pljevlja pozdravlja i podržava veliku koaliciju ZA BUDUĆNOST CRNE GORE.

SVI ZAJEDNO, NE DAMO SVEŠTENIKE I SVETINJE!

Pljevlja,

04.08.2020. POKRET ZA PLJEVLJA