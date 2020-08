„Omladinski klub“ na državnom budžetu

Na opštinskom sajtu objavljena je informacija da su saradnjom lokalne uprave i Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, u SC “Ada” 22. jula, započeli radovi na adaptaciji novih prostorija kluba u koje će Ministarstvo sporta i mladih uložiti do 30.000 evra. Emina Salihović, sekretarka Sekretarijta za društvene djelatnosti, pojasnila nam je da je uloga Opštine u obezbjeđenju prostorija, dok će adaptaciju prostorija, koje koštaju 13.000 evra plus troškovi za namještaj, i

rad Omladinskog kluba finansirati Ministarstvo sporta i mladih. Klub će imati angažovano lice za administrativno-tehničke poslove koje će proći obuku, što je obaveza Minstarstva sporta i mladih, kazala je Salihović. Ministarstvo je,

23.jula, objavilo javni poziv, koji traje do 7.avgusta, za angažovanje jednog lica za obavljanje administrativno-tehničkih poslova u Klubu.

