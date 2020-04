SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

CORONATHON.me: Onlajn hakaton za odgovor na COVID-19 i oporavak od krize

Prijavi se za CoronaThon i pomozi Crnoj Gori da nađe inovativna rješenja u borbi protiv novog virusa korona

Podgorica, 9. april 2020. – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo nauke i Mini­starstvo kulture organizuju prvi onlajn hakaton u Crnoj Gori – CORONATHON.me, u saradnji sa: Dev­Club, Alicorn, Digitalizuj.Me i Naučno-tehnološkim parkom. Medijski partneri hakatona su RTCG, TV Vijesti i portal Vijesti.

Cilj hakatona je da se pronađu rješenja koja će Crnoj Gori pomoći da se brzo prilagodi, odgovori na krizu i oporavi od posljedica novog virusa korona – COVID-19. Događaj će okupiti digitalnu zajednicu, stručnjake iz različitih oblasti i građane, a virtuelno takmičenje biće održano od 24. do 26. aprila. Timovi će imati na raspolaganju 48 sati da razviju rješenje, iz udobnosti svog doma.

Širenje COVID-19 ne predstavlja samo zdravstvenu krizu. Pandemija ujedno izaziva i socijalnu i ekon­omsku krizu, koje prijete da ostave duboke ožiljke, oslabe tržišta i prodube nejednakosti. Međutim, kako se virus širi i posljedice većosjećaju, tehnologija i inovacije imaju sve veću ulogu u prevazilaženju izazova. Tehnologija ne samo da olakšava funkcionisanje i svakodnevni život u uslovima ograničenog kretanja, već nudi efikasna rješenja za brz odgovor i oporavak od krize.

Učesnici CoronaThona, oslanjajući se na kolektivnu inteligenciju digitalne, naučno-istraživačke i akademske zajednice, usmjeriće svoju energiju i znanje na traženje najboljih, najbržih i najefikasnijih rješenja za tri prioriteta:

Zaštita života i javnog zdravlja: Pomoćpojedincima i porodicama da očuvaju zdravlje; Obez­bjeđivanje podrške zajednice kako bi se usporilo širenje virusa; Zaštita zdravstvenih radnika/ca; Pomoću pružanju bržeg i boljeg odgovora zdravstvenog sistema; Promocija zdravih stilova života i pomoću izgradnji mehanizama za adaptaciju, uključujući i psiho-socijalnu podršku.

Ubrzanje oporavka: Podrška biznis sektoru da se prilagodi i ponudi nove usluge; Pomoću kreiranju prilika za zapošljavanje mladih; Obezbjeđivanje pristupa finansiranju malih pre­duzeća i start up biznisa; Inovacije u oblasti pružanja usluga i podrške za najranjivije, u kon­tekstu zapošljavanja i socijalne zaštite; Zaštita kreativnih biznisa – mapiranje kreativaca i njihovo povezivanje sa tržišnom potražnjom; Upotreba novih podataka i podrška digitalnoj infrastrukturi.

Obezbjeđivanje održive budućnosti: Inovativna rješenja u cilju održavanja emisije gasova sa efektom staklene bašte na što nižem nivou, kroz zeleni turizam i održivi prevoz; Obezb­jeđivanje novih zelenih poslova; Kreiranje novih kreativnih sadržaja u cilju promocije Crne Gore i njenog kulturnog nasljeđa (npr. kroz demo video igrice); Aktivnosti u oblasti obrazo­vanja – uključujući investiranje u digitalne vještine i infrastrukturu.

Sva predložena rješenja treba da se fokusiraju na očuvanje ljudskih prava, kao i zaštitu ranjivih grupa.

Zainteresovani timovi mogu se prijaviti do 20. aprila do 23:59h popunjavanjem obrasca na sajtu www.coronathon.me. Timovi će imati podršku mentora iz IT industrije i iz neke od oblasti na koju se rješenje fokusira. Publika će moći da prati finale takmičenja putem video prenosa uživo.

Ukupni nagradni fond iznosi 13.000 eura: 5.000 za prvo mjesto, 3.000 za drugo mjesto i 2.000 za treće mjesto, kao i tri dodatne nagrade od po 1.000 eura. Pobjednički timovi imaće na raspolaganju i stručnu podršku za sprovođenje rješenja u narednih tri mjeseca, kao i medijsku promociju.

Stručni žiri izabraće pobjednike CoronaThona na osnovu sljedećih kriterijuma: održivost, mogućnost replikacije rješenja, uticaj, izvodljivost, vremenski rok i inovativnost. Naglasak je na praktičnim rješen­jima koji mogu biti od koristi pojedincima, zajednici i preduzećima u što kraćem vremenskom roku.

Za više informacija o hakatonu, pravilima učešća i kriterijumima takmičenja, posjetite zvanični veb­sajt – www.coronathon.me.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati organizatore putem mejla ili društvenih mreža:

info@coronathon.me

CoronaThon.me

CoronathonMe

coronathon.me