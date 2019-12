OO DPS: Na snimku iz SO Pljevlja se ne smijemo mi, već predstavnici opozicije

Saopštenje OO DPS Pljevlja:

Poštovani građani,

Smatrali smo da značajne teme, koje se tiču funkcionisanja naše opštine zaslužuju posebnu pažnju, i da u raspravi o njima nema mjesta politikanstvu. Zato smo prihvatili da na Skupštini razmatramo stanja u pojedinim preduzećima čiji je osnivač Opština. Znajući da lokalna vlast dobro funkcioniše, i da se trudi da naš grad unaprijedi i riješi probleme koji se javljaju, vjerujemo da će naći adekvatna rješenja za stabilizaciju rada ovih preduzeća. Ipak, očekivali smo od opozicije da i njeni predstavnici daju neki konstruktivan prijedlog. Priznajemo, da smo u toj procjeni pogriješili. Jer ono što se čulo na SO Pljevlja je ne samo zamajavanje građana, već, njihovo ponižavanje i pokušaj sitnog politikanskog šićarenja… Potvrda ovih naših tvrdnji ali i pokazatelj koliko ljudi mogu nisko da padnu je činjenica da je na facebook stranici mlađanog Alekse i Demokrata objavljen snimak govora odbornika Demagoga Janjuševića, uz komentar da su se odbornici vlasti smijali, što je gnusna laž. Jer ko god bolje posluša snimak uvjeriće se u ono što su vidjeli i svi koji su bili prisutni na SO Pljevlja, a to je da su se smijali portparol Demagoga, odbornik Rovčanin, odbornik Pokreta za Pljevlja Bajić i dio odbornika opozicije. Ti glasovi se i čuju u pozadini snimka.

Ovo što su Demagozi pokušali da iskonstruišu gebelsovskim metodama neka im služi na sramotu. Ukoliko neki pojedinci sa ovog snimka imaju imalo obraza izaći će javno i kazati pravu istinu. U suprotnom građani će ih sve skupa na sledećim izborima poslati đe je ovakvim i mjesto, na političko smetlište istorije.