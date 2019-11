OO DPS: Opozicija neistinama dezavuiše sve urađeno u Pljevljima

Poštovani građani,

Na poslednjoj sjednici Skupštine opštine Pljevlja usvojena je Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine Opštine Pljevlja. Dobro pripremljena argumentacija, sadržajno obrazloženje lokalne uprave,razumjevanje i podrška Vlade Crne Gore ,te nedvosmisleno pokazano raspoloženje lokalne samouprave i Vlade za razvoj naše Opštine rezultirali su donošenjem navedene Odluke.

Uz oko 2,5 milona sredstava koje već prihodujemo shodno izmjenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ovo je novih od 2,5 do 3 miliona eura godišnje za Budžet Opštine, što je ukupno povećanje od preko 5 milona eura na godišnje nivou za Opštinu. Komparacije radi,to je vise od kompletnog budzeta Opštine za 2005 godinu.Dakle sa ovim novim prihodima od naredne godine budžet naše Opštine će biti respektabilan i stvoriće se predpostavke da odgovori svim potrebama jednog modernog Evropskog grada kakva naša Pljevlja već i jesu.

Nažalost, podrška ovoj Odluci je izostala od strane opozicije,koja je još jednom pokazala da nije samo opozicija vlasti već i svemu što znači unapređenje kvaliteta života svih građana naše opštine. Nisu mogli da se uzdignu iznad svojih sujeta već su čak kod usvajanja dnevnog reda tražili skidanje ove tačke. A prilikom glasanja bili su uzdržani. I ni to im ne bješe malo nego neistinama putem saopštenjima pokušavaju da dezavuišu ne samo navedenu Odluku već i projekte koji se izvode ili su u pripremi a koji se realizuju u dobroj saradnji Vlade i lokalne samouprave.

Ne radi njih,koje ostavljamo u međusobnim svađama , već radi građana želimo još jednom istaći da je zahvaljujući iskrenom i posvećenom radu lokalne samouprave uz podršku Vlade Crne Gore u Pljevljima realizovan ili se realizuje veliki broj projekta koji znače veći kvalitet i standard življenja svih Pljevljaka.Samo ćemo izdvojiti neke :rekonstruisan Dom kulture, izgrađen Dom za stare,rekonstruisana glavna gradska ulica,skoro sve gradske ulice asvaltirane a u velikom broju urađeni trotoari i zamjenjene podzemne instalacije,fontana na trgu, izgrađena atletska staza i reflektori na stadionu,urađeni projekti eneregetske efikasnosti u gradskim školama, asfaltiran veliki broj seoskih puteva.Trenutno se izvodi rekonstrukcija puta Pljevlja –Metaljka,gradi se poslednja dionica puta Pljevlja- Bijelo Polje,dionica Mijakovici-Vrulja,takođe je u toku i remedijacija druge kasete odlagališta na Maljevcu kao i flotacionog jalovišta u Gradcu.Posebno ističemo da je donešena Odluka o izboru izvođača radova na rekonstrukciji prvog bloka TE Pljevlja sa čijom realizacijom već u prvoj fazi dolazi do izdvajanja toplotne energije za toplifikaciju grada.Na sjednici Vlade koja je održana u Pljevljima donešene su smjernice sa tačno utvrđenim rokovima i nosiocima svih aktivnosti na realizaciji toplifikacija našeg grada,od izvora toplotne energije ,preko izgradnje toplovoda od TE Pljevlja do grada, pa sve do izgradnje sekundarne mreže .

Dakle u mandatu koalicije predvođene Demokrtaskom partijom socijalista u Pljevljima smo realizovali ,ili je realizacija u toku projekte vrijedne blizu 150 milona eura koju su dokaz stremljenja svih progresivnih i dobronamjernih snaga da Pljevlja budu na mapi sredina u kojoj mladi vide šansu za razvoj svojih profesionalnih ali i ljudskih kompetencija.

Na kraju svim građanima čestitamo 20 novembar, Dan naše opštine Pljevlja a poseban pijetet borcima .koji su utkali svoje živote I ideale za slobodu I prosperitet našeg grada.

OODPS Pljevlja