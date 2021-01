OO DPS Pljevlja: Usvajanjem budžeta vrijednog preko 19 miliona eura stvaramo preduslov za dalji razvoj i napredak opštine

Na sjednici Skupštine opštine Pljevlja većinom glasova usvojen je Budžet opštine Pljevlja u iznosu od 19, 22 milona eura. Nažalost odbornici opozicije u lokalnom parlamentu nisi podržali ovaj najznačajiniji dokument koji predstavlja kontinuitet daljeg razvoja i unapređenja kvaliteta života svih građana Pljevalja bez obzira na političku ili bilo koju drugu pripadnost.

Lelujanje i traženje sebe u greškama drugih je odlika malih i nebitnih.

Nažalost, takva je naša opozicija jer kako nazvati teatralno ponašanje uoči, na i nakon zasjedanja lokalnog parlamenta. Ono što je posebno neoprostivo, nikako ljudski smisleno, jeste korišćenje zdravstvenih problema kolega odbornika kako bi ih tobože targetirali, a našu koaliciju optužili da nemamo većinu. A onda, tragikomični nastupi i pozivanje na ostavke i raspisivanje izbora! A ne znaju ili neće da znaju da će izbora biti u ovoj 2021, ali kojih? Odgovor neka traže u svojim centralama. Mada i sami oni znaju odgovor. Ali pustimo im neka još malo snivaju svoja snoviđenja, razne Svetove i druge bajke.

Neki su izgleda progutali kredu u želji da pojačaju tonalitet obraćanja građanima, vjerujući da će to dati snagu njihovoj ustaljenoj demagogiji. No, znamo se, Pljevlja su mala sredina. Ne moramo podsjećati građane šta smo sve uradili od 2014. godine. Opozicione predstavnike ne treba ubjeđivati u postignute rezultate, jer su oni odavno u zoni političkog sljepila i začarnog kruga tame iz kojeg nikako da izađu. Kao odgovoran politički subjekat, znamo da ima projekata koji nisu realizovani ali jedno je sigurno niti smo odustali od tih projekta niti od našeg cilja: “Pljevlja, grad po mjeri svih njegovih građana”. Zato smo dobili povjerenje građana da upravljamo gradom a ne oni kojima su lični, kumovski, rođački interesi bili na prvom mjestu. Zato je nama i teško jer nemamo sa čim da se mjerimo. Kako, kada oni prije nas, koji su većinom današnji “veliki” kritičari, ništa iza sebe nisu ostavili. Pozivamo lokalne opozicionare da saopšte šta su uradili za svog mandata? Možda im je najveći domet zaposlenje svojih rođaka do devetog koljena. Možda je dioba lokalnog komunalnog preduzeća zbog servisiranja partijskih interesa njihov najveći domet. Evo pored najbolje volje nema ničega što bi da istaknemo, pa i da pohvalimo.

Nažalost, ovakvi kakvi su opozicioni predstavnici su brzo pokazali svoje znanje i umješnost u vođenju nekih procesa na državnom nivou po principu: “Danas jedno sjutra drugo a prekosjutra kritikujem nekoga trećeg za moje ne znanje”.

Ali nismo mi došli da se poredimo sa luzerima koji bi samo da kritikuju. Mi vrijedno radimo i tako će biti u buduće jer volimo svoj grad i poštujemo potrebe svih građana Pljevalja. Zato smo danas usvojili Budžet vrijedan preko 19 miliona eura koji je koncipiran, kao i nekoliko predhodnih u cilju daljeg napretka i razvoja naše opštine.

Opštinski odbor Demokrtaske partije socijalista Pljevlja