OO SDP: Borili smo se i nastavićemo da se borimo protiv ekonomije pohare DPS-a

Tesko je polemisati sa partijom ciji je prioritet iz godine u godinu, od izbora do izbora izgradnja bloka II TE i toplifikacija Pljevalja. A toga nema pa nema. Ovde nesto nije u redu sa prostom logikom. Ili ste nas varali ili ne razumijete sta znaci rijec prioritet. Od vas smo mozda ipak ocekivali nesto vecu elokventnost ili barem razumjevanje rijeci koje koristite. Mi znamo da stare navike tesko umiru. Zivi smo svjedoci vaseg mota: „ako ne krades od drzave, krades od sopstvene porodice“. DPS elitne grupe navikle su da misle kako im njihovo herojsko predvodjenje gradjana Crne Gore dozvoljava da sami sebe sirokogrudo nagradjuju iz drzavne kase nastavljajuci poharu prirodnih bogastava ne hajuci za posledice. Umjesto pobjede demokratije i progresa sustiglo nas je siromastvo, socijalna i ekoloska katastrofa. Priznajemo da smo predugo bili vasa savjest, jedini glas razuma koji je u mnogome smanjio pljacku i cerupanje drzave, dok smo sa vama bili u vlasti. Priznajemo da smo sprijecili prodaju termoelektrane i poharu EPCG, da smo sacuvali „suzu Evrope“ od izgradnje energetskih objekata i kapaciteta koji su mogli ugroziti prirodna i kulturna dobra od medjunarodnog i nacionalnog znacaja ( to se prije svega odnosi na dobra pod zastitom UNESCO), priznajemo da smo se borili i nastavicemo da se borimo protiv vase ekonomije pohare koju ni okupatori ne sprovode: njima profit a narodu dugovi. Obecavamo da cemo sprijeciti dalju poharu pljevaljskih i crnogorskih suma i da cemo uciniti sve da gradjanima Pljevalja vratimo vjeru u bolje sutra jer nema te satisfakcije ni moralne ni materijalne koja im se moze ponuditi uzevsi u obzir visoku ekolosku cijenu koju su vec platili. Vi ste im i pred prosle izbore obecavali toplifikaciju i cistiji vazduh, nova radna mjesta i sansu za mlade. Preuspijeli ste samo u projekcijama smanjenja broja stanovnika jer ste ih prevazisli i vratili na broj stanovnika od prije jednog vijeka. Hipoteke kao Damoklov mac su izgleda postale partijski i licni now hau vasih kadrova. Posto od vas nismo dobili suvisle odgovore na konkretna pitanja vec politicki pamflet u kome optuzujete SDP za sve grijehe ovoga svijeta priznajemo i da smo grijesili jer smo vjerovali da mozemo da vas promjenimo. No za to je preduslov sopstveno oslobadjanje od opterecujuce proslosti. I to je nesto sto morate uciniti sami. Jer ovakvi kakvi ste sigurno nemate politicku buducnost. Pljevljima su potrebne promjene, a promjene ne donose ljudi koji su promjenili misljenje vec novi ljudi.

Saopštenje za javnost Branislava Veljkovića, predsjednika OO SDP-a