OO SNP: Jedino zajedničkim djelovanjem možemo riješiti problem ekoloških naknada

Posjeta predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića Pljevljima 23. septembra ove godine i zvanično je potvrdila naša predviđanja da od ekološke takse, koja po zakonu pripada lokalnoj upravi a plaća je zagađivač, nema ništa. Zakonodavac je između lokalne uprave, kao donosioca odluke, i zagađivača isprječio Vladu Crne Gore, koja daje saglasnost na takvu odluku. Ovakva zakonska rješenja zapravo definišu odnos centralne vlasti prema Pljevljima.

No, da od jadikovanja nema ništa potvrđuje nam višedecenijska praksa neuspješnog jadikovanja. Eksploatacija ovog prostora – ugalj, struja, drvo, olovno-cinkovna ruda pa sve do kamena, je nikad izraženija u poslednjih 60 godina, da se i ne govori o raznim finansijskim nametima, porezima, akcizama i sličnim dažbinama koje završavaju u državnom budžetu.

U jedno smo, međutim, potpuno sigurni. Da smo u Pljevljima smogli snage da progovorimo lokalpatriotski, poput odbornika u SO Bar i vjerovatno odbornika u SO Tivat, i da smo konsenzusom donijeli odluku o ekološkoj taksi koju je predložio odbornički klub SNP-a u SO Pljevlja, situacija bi bila bitno drugačija. Uz pomoć nevladinog sektora i medija bili bi u poziciji da sa stanjem životne sredine u Pljevljima upoznamo i ekološke pokrete i političke partije zelenih širom Evropske unije, te da medijski snažno djelujemo, potpuno potkrijepljeni odgovarajućim podacima iz ekološke sfere, te ukažemo na teške posledice ekološke situacije u Pljevljima.

U takvim okolnostima Vlada CG bi sigurno imala drugačiji odnos i prema pitanju lokalnih ekoloških naknada u Pljevljima.

Nepobitna činjenica da u demokratski uređenim društvima zagađivač plaća štete koje prouzrokuje životnoj sredini podrazumijevala je da se i predmetnim zakonom ili podzakonskim aktom propiše i koliko i za koja prekoračenja zagađenja se plaća ekološka taksa koju ubira lokalna uprava. Time bi se birokratska prepreka u donošenju ovakve odluke izbjegla. Očigledno je da su Zakonom propisana rješenja u kojima toga nema, kao ni u podzakonskim aktima, poslužili kao osnova za nedemokratsko političko djelovanje i jasno ukazala na neiskrene namjere zakonodavca, koji je htio da zadovolji samo formu ali ne i suštinu – zaštitu lokalne sredine od zagađivanja.

Takvo činjenje u zakonodavnoj sferi upravo je neoboriv dokaz eksploatacije određenog prostora.

Lokalna uprava u Pljevljima je nastupila sa nacrtom odluke koji u praksi ekološke zaštite ne pije vodu. Procenat na ukupan prihod za obračun eko takse koju plaća zagađivač je destimulativan sa više aspekata, a posebno sa aspekta zagađivača, jer istog ne podstiče na investiciona ulaganja kojima štiti životnu sredinu i smanjuje zagađenje.

Pozivamo sve parlamentarne i neparlamentarne stanke, lokalnu upravu i samoupravu, da koncept nacrta odluke provjerimo kroz javnu raspravu, dođemo do jedinstvenog predloga i u lokalnom parlamentu isti razmotrimo i konsenzusom usvojimo. Posle toga čina moguće je politički, medijski i propagandno žestoko djelovati. Tada ćemo vidjeti ponašanje Vlade CG i strpljivo sačekati promjenu vlasti za koju očekujemo da će biti demokratska.

PREDSJEDNIK

Opštinskog odbora SNP Pljevlja

Radoman Gogić