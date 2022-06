OO SNP Pljevlja: Kriju li Demokrate goste sa konvencije ili…?

Istaknuti član lokalnih Demokrata i predsjednik Odbora direktora Rudnika uglja ničim izazvan prozvao je našu partiju kazavši da im otkako postoje ( taman da pomislimo da je sa njima nastalo sve pa i višestranačje u Crnoj Gori ) prebrojavajamo krvna zrnca.

Možda bi i pokušali prebrojati, kada bi na fotografijama postavljenim sa konvencije Demokrata, vidjeli bar jedno lice. Ovako, osim njihovog lidera i njegovih facijalnih ekspresija u stilu najvećih populista i diktatora, ostaje nam da se pitamo da li su konvenciju pratili živi ljudi ili je lutkarsko pozorištance u pitanju. Možda je to bi neki novi vid marketinga? Vidjeti sve a ne vidjeti nikoga. A njihova krvna zrnca? Dobro su nam poznata. Do skoro su bili dio nas. Ali kada su se dobro okoristili pojedinačno i sa članovima svojih porodica pa im i to bilo malo onda su nas napustili. I nisu nas napustili samo se odvojio kukolj od žita.

Da li se članovi Demokrata stide svog vođstva ili je možda i obrnuta situacija u pitanju? Jer osim turističkih posjetilaca Pljevalja, na izbornoj konvenciji bio je i ne mali broj onih koji su dugogodišnje dresove promjenili u jeku transfer sezone nakon 30. avgusta 2020. godine.

U svakom slučaju, pokušaji mistifikacije da se izborna konvencija prikaže kao uspješna i pobjednička, padaju u vodu pri samom pogledu na fotografije.

Ova skupina koja se posvađala sa gotovo svima u Crnoj Gori, i dalje pokušava tim mistifikacijama da nametne sebe kao stranku koja bi da se pita, kadrira i postavlja uslove gotovo na svim lokalnim nivoima.

Pošto cilj ne bira sredstva a poslije nekoliko neuspješnih pokušaja u različitim strankama sa različitim ideologijama od velikosrbina do pacifiste Nikoli Rovčaninu se konačno ostvario životni san da postane predsjednik OO neke političke partije.

OO SNP Pljevlja