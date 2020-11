OODPS:Opozicija pokušala da profitira na bolesti kolega, iako zna da DPS ima apsolutnu većinu u Pljevljima

Donošenje odluka u cilju funkcionisanja kvalitetne lokalne uprave a u svrhu ostvarivanja javnog interesa svih stanovnika naše opštine, bio je i ostaće, jedini zadatak i cilj parlamentarne većine u SO Pljevlja.

Imajući u vidu specifičnu epidemiološku situaciju, razumljivo je da postoji poseban senzibilitet za zdravlje svakog pojedinca, a posredno i svih građana Pljevalja. Odgovorno ponašanje podrazumijeva i poštovanje svih mjera propisanih od strane nadležnih državnih organa.

Odbacujemo sve maliciozne spekulacije opozicije, da sjednica juče nije održana jer “DPS nije imala većinu”, činjenica je da su dva odbornika iz redova Demokratske partije socijalista u izolaciji jer su zaraženi virusom COVID 19. Poštujući svoje zdravlje, ali i zdravlje svih nas, naši odbornici, kao odgovorne osobe, pridržavaju se mjera kućne izolacije i liječenja i nemaju mogućnost prisustvovanja sjednicama skupštine do ozdravljenja. Ovim putem njima ali i svim našim sugrađanima koji se bore protiv ove teške pošasti želimo brz i uspješan oporavak.

Jučerašnje politikantsko saopštenje pljevaljskih opozicionara, najbolje pokazuje njihove moralne i ljudske kapacitete. Iako veoma dobro upoznati sa svim činjenicama, pokušali su politički profitirati na bolesti svojih kolega. Čini nam se, iako je politička scena Crne Gore vidjela dosta toga, da se ovakav neljudski odnos prema sugrađanima i kolegama ne pamti. Ipak, to ostaje njima na čast i obraz.

Sjednica SO Pljevlja će, dakle, biti nastavljena kada se za to steknu uslovi izazvani isključivo zdravstvenom epidemiološkom situacijom. Ukoliko opozicija zaista smatra da “DPS nema većinu” izazivamo ih da pokrenu to pitanje u Skupštini opštine. Naravno na to nisu spremni, jer su i sami svjesni da bi sebe tako i javno deklarisali kao manipulante kojima ništa nije sveto, pa ni ljudsko zdravlje.

Klub odbornika Demokratske partije socijalista Pljevlja