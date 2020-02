Opominju policajce da ne komentarišu litije

SMATRAJU DA TIME NARUŠAVAJU UGLED I INTEGRITET SLUŽBE

Menadžement Uprave policije poziva na razgovore službenike koji se na društvenim mrežama bave politikom Etičkom odboru MUP-a do sada nijesu upućene inicijative, niti su formirani spisi predmeta zbog učešća policajaca u šetnjama zbog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Policijski šefovi pozivaju na razgovore službenike za koje su imali saznanja da na društvenim mrežama na bilo koji način komentarišu održavanje litija, kako bi im skrenuli pažnju da to više ne smiju da rade jer time narušavaju ugled i integritet službe.

Tvrde da isto postupaju i sa onim službenicima koji na interenetu “veličaju” čelnike bilo koje političke partije…

“Vijestima” je rečeno u UP, da rukovodioci organizacionih jedinica u razgovoru obavještavaju kolege da to više ne rade jer se to kosi sa policijskom etikom.