Oprez zbog mjestimično mokrih puteva

Auto moto savez Crne Gore upozorio je danas vozače na dodatnu pažnju u zonama gdje su putevi mjestimično mokri.

Ilustracija (Foto: Pixabay.com)

Saobraćaj je u prekidu za sva vozila na putu Mojkovac – Đurđevića Tara, u mjestu Dobrilovina.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje – Špiljani zbog rekonstrukcije će saobraćaj biti obustavljen od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta, od 13 sati i 45 minita do 16 sati i 45 minuta i od 20 do 24 sata.

Na magistralnom putu M-5 Ribarevine – Dračenovac, u mjestu Rožaje, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog sanacije zidova.

Saobraćaj na putu Mateševo – Kolašin zbog rekonstrukcije je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-2 Podgorica – Bioče, saobraćaj je zbog izgradnje bulevara Vilija Branta, promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-3 Šćepan Polje – Plužine promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog asfaltiranja.

Privremeno se zbog izvođenja asfaltnih radova u sklopu rekonstrukcije regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja –Metaljka odobrava obustava saobracaja za sve vrste vozila od deset do 14 sati.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica – Cetinje – Nikšić do Komanskog mosta.

Na magistralnom putu M-8 Lipci – Grahovo – Vilusi i Debeli Brijeg – Kotor saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati zbog asfaltiranja.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni u Budvi od Prijevora do Lastve Grbaljske, a saobraćaj će biti obustavljen od deset do 14 sati.

U kasnim vecernjim satima planirani su radovi na sanaciji razdjelne linije u tunelu Sozina kada će saobraćaj biti regulisan signalizacijom.

Izvor-rtcg