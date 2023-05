Oprez zbog mokrih puteva

U Crnoj Gori danas se saobraća po mokrim putevima, saopštili su iz Auto moto saveza (AMS).

(Foto: Pixabay)

Oni su upozorili na smanjenu vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova, kao i na moguće sitne odrone duž usjeka i klisura.

Iz AMSCG-a su kazali da je na dionicama gdje se izvode mnogobrojni radovi izmijenjen režim vožnje i savjetovali opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja.

Saobraćaj je u prekidu za sva vozila na putu Mojkovac – Đurđevića Tara, u mjestu Dobrilovina.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje – Špiljani zbog rekonstrukcije, saobraćaj će biti totalno obustavlje od devet do 15 sati.

Na regionalnom putu R-13, na dionici Bioče-Mateševo, od Nožica do Lopata, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila od deset do 14 sati.

Saobraćaj na magistralnom putu M-5 Ribarevine –Dračenovac u mjestu Rožaje promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog sanacije zidova.

Saobraćaj na putu Mateševo – Kolašin zbog rekonstrukcije je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Saobraćaj na magistralnom putu M-2 Podgorica-Bioče je, zbog izgradnje Bulevara Vilija Branta, promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-8 Lipci-Grahovo –Vilusi i Debeli Brijeg –Kotor saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati zbog asfaltiranja.

Od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog održavanja Međunarodne brdske auto trke na regionalnom putu R-1 dionica Kotor (Novo Naselje) -Trojica-Krstac (Pržice ) saobraćaj će biti totalno obustavljen od osam sati i 30 minuta do 17 sati.

Zbog održavanja triatlon trke Ocean Lava Montenegro saobraćaj će biti obustavljen od sedam sati do osam sati i 30 minuta kao i od osam sati i 50 minuta do 12 sati i 10 minuta na magistralnom putu M-1 Kotor-Sveti Stasije. Na dionici Sveti Stasije-Kamenari tog magistralnog puta saobraćaj će biti obustavljen od sedam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta, dok će na dionici Vilusi-Grahovo-Lipci saobraćaj biti obustavljen od sedam sati i 45 minuta do 11 sati.

Izvor-rtcg