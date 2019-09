Oproštajni prijem ambasadora Srbije u Moskvi – Pljevljaka dr Slavenka Terzića

Ambasador Srbije u Moskvi dr Slavenko Terzić, koji posle sedam godina uskoro odlazi sa te dužnosti, priredio je sinoć, 9.septembra oproštajni prijem, kojem je prisustvovao i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

U oproštajnom govoru, pred oko 250 zvanica, ambasador je istakao da je za svakog srpskog diplomatu oduvek bila velika čast da bude ambasador Srbije u Rusiji.

Terzić je govorio o neraskidivim istorijskim vezama dvaju naroda i o ljudima koji su ostavili veliki trag u istoriji i kulturi dve zemlje. On je podsetio na stihove velikog ruskog pesnika i diplomate Fjodora Tjutčeva da „umom Rusiju ne možeš shvatiti… u Rusiju možeš samo verovati“.

„I tokom mnogih decenija i stoleća Srbi su verovali i veruju Rusiji“, naglasio je ambasador.

Terzić je izrazio zadovoljstvo što su tokom njegovog sedmogodišnjeg mandata odnosi Srbije i Rusije bili stabilni i u usponu — u duhu savezništva, strateškog partnerstva, bliskog prijateljstva i uzajamnog poverenja.

„Tako treba da bude i ubuduće“, poručio je ambasador.

On je takođe podsetio i da „Rusija nije zaboravila našu autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju“.

„Za mene lično život u Moskvi je bila mogućnost za divno obogaćivanje — dobrotom i otvorenošću ruske duše, dostignućima ruske kulture i čudesnom lepotom ruske zemlje“, rekao je Terzić.

Ambasador je poručio i da ne smemo zaboraviti da je iza nas mnogo vekova, da se krećemo po širokom putu, koji je određen našom istorijom, koju su stvorili naši preci — znani i neznani.

„Srbi i Rusi danas nastavljaju da hodaju po tom širokom putu savezništva i naše zajedničke istorije. Među Srbima nema ’ruske opasnosti‘ — istorijsko sećanje Srba je ruska ’meka sila‘. Žao mi je što neki spolja to ne razumeju“, rekao je ambasador.

Terzić je zahvalio svim ruskim državnim organima, Ministarstvu spoljnih poslova RF, Ruskoj pravoslavnoj crkvi, ruskim kompanijama, naučnim institucijama i svima koji su pomagali u radu Ambasadi Srbije u Moskvi, Srbiji u celini i njemu lično. On je izrazio i zahvalnost vladiki Antoniju, nastojatelju Podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi i svim našim privrednicima, koji su u svakom trenutku bili spremni da pomognu ambasadi Srbije, kao i srpskim studentima u Rusiji, koji su se okupljali oko Ambasade.

„Uslovno se opraštam, ali bolje je reći — do novih susreta. Vraćaću se u Moskvu, a u Beogradu ću sa mojim prijateljima pevati ’Podmoskovske večeri‘. Niski naklon svima“, poručio je na kraju svog govora ambasador.

Ambasador Terzić je sinoć dobio i Orden velikog kneza Sergija Aleksandroviča koji mu je uručio bivši predsednik Vlade Rusije Sergej Stepašin, koji se nalazi na čelu Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva, a takođe i Počasnu medalju za saradnju koju mu je dodelilo Ministarstvo unutrašnjih poslova RF, u okviru koga je i Interpol.

Na oproštajnom prijemu srpskog ambasadora u Moskvi pojavio se i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov koji je zahvalio Slavenku Terziću na zajedničkom radu i poželeo mu puno uspeha u daljoj karijeri.

„Malo sam pogubljen jer nisam očekivao ovakvu ceremoniju, mislio sam samo da dođem i da te zagrlim, da ti zahvalim na zajedničkom radu i poželim uspeha u daljoj karijeri, zbog čega se i izvinjavam što sam zakasnio“, rekao je Lavrov na početku govora.

„Neću ponavljati sve te istorijske činjenice o prijateljstvu naših naroda i bratstva Slovena o kojima je govorio ambasador, to nisu sve stranice naše zajedničke istorije — istorije bratstva Slovena i pravoslavaca. Mi smo u najtežim trenucima bili zajedno, podržavali jedan drugog, ne zarad egoističnih ciljeva, već zato što smo bili sigurni u to da ljudi moraju da žive u miru i slozi, a sve te stranice naše istorije to i potvrđuju“, naglasio je.

Lavrov je ocenio i da tu istoriju danas mnogi političari pokušavaju da promene, da nam je otmu, ali da zarad naših naroda i dece mi to nećemo dozvoliti.

Lavrov je podsetio da će Rusija i Srbija u bliskoj budućnosti zajedno obeležavati velike jubileje.

„Već u oktobru ćemo slaviti 75 godina od oslobođenja Beograda od fašista, a u maju naredne godine slavićemo 75. godišnjicu od pobede u Drugom svetskom ratu i vrlo smo zahvalni predsedniku Aleksandru Vučići koji je potvrdio da će učestvovati u toj manifestaciji, a ja sam siguran da će nam ta naša sloga i privrženost pravdi pomoći da istrajemo u svemu, a pre svega po pitanju problema Kosova, koji razdire ceo Balkan“, istakao je ruski ministar.

Prema njegovim rečima, problem Kosova je postao velika geopolitička igra sa visokim ulozima, a najveći problem je što se po tom pitanju zapadne zemlje vode geopolitičkim ciljevima, a ne interesima ljudi koji su vekovima živeli na toj zemlji.

Siguran sam da će pravda pobediti i da ćemo mi uvek biti zajedno sa srpskim narodom u toj teškoj i principijelnoj borbi“, dodao je.

Lavrov se osvrnuo i na krilaticu koju je u svom govoru spomenuo odlazeći srpski ambasador, a koja glasi: „Rusija ne može umom da se shvati, u Rusiju možeš samo verovati“.

„Umom Rusiju verovatno nikada neće biti moguće razumeti čak i kada poveruješ u nju, ali ako poveruješ onda možeš dušom da je razumeš i da shvatiš mnoge ruske tradicije koje kod većine stranaca izazivaju strah, ali ne i kod Srba“, zaključio je.

Inače, Lavrov jako retko ide na oproštajne prijeme stranih ambasadora, a poslednji put u Ambasadi Srbije je bio 2006. godine.

Na prijemu je bio i zamenik ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško, zamenik ministra odbrane Aleksandar Fomin, zamenik ministra unutrašnjih poslova Igor Zubov, predsednik Komiteta za spoljnu politiku Saveta Federacije Konstantin Kosačov, direktor „Rosotrudničestva“ Eleonora Mitrofanova, kao i veliki broj deputata i senatora i predstavnika drugih ruskih ministarstava. Takođe, oproštajnom prijemu su prisustvovali i brojni strani ambasadori, među kojima i američki ambasador Džon Hantsman.

Među gostima je bio i vodeći ruski onkolog, akademik Dmitrij Kaprin, profesori i rektori prestižnih ruskih univerziteta MGIMO i MGU, čelnici ruskih državnih kompanija, veliki broj srpskih preduzetnika i predstavnika dijaspore.

Izvor: rs-lat.sputniknews.com