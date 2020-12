Opština će stipendirati 30 studenata sa ukupno 30.000 evra

„Najbolji način da predvidite budućnost jeste da je sami stvorite“ – riječi su Abrahama Linkolna. Da bismo uspjeli u toj namjeri potrebno je da vjerujemo u sebe i marljivo na tome radimo.

Glavnu pokretačku snagu jednog društva čine mladi i obaveza svake države je da što više ulaže u mlade ljude jer znanja i vještine koje će steći državi će se desetostruko vratiti.

Jedan od načina da se mladi motivišu i budu još bolji na svome putu usavršavanja jesu upravo stipendije.

U tu svrhu Opština Pljevlja će izdvajati 30.000 eura kojima će stipendirati 30 studenata i to:

20 studenata osnovnih studija

I 10 studenata master studija

Opština će finansirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu a iznos mjesečne stipendije iznosiće 100 eura.

Da bi studenti ostvarili pravo na stipendiju potrebno je da su prvi put upisali semestar studijske godine i da su tokom svih prethodnih godina studija ostvarili srednju ocjenu položenih ispita najmanje devet pod uslovom da su nezaposleni.

Od prvog dana kada sam izabran za odbornika u SO Pljevlja marljivo sam se interesovao za ovo pitanje kako kroz odbornička pitanja tako i kroz inicijative i predloge.

Baveći se ovim pitanjem istraživao sam koliko druge opštine u Crnoj Gori izdvajaju sredstava za studentske stipendije.

Opština Berane stipendira 25 studenata i to 20 studenata osnovnih studija i 5 studenata master studija a koji imaju prosjek ocjena 9, opština Mojkovac u svrhu stipendiranja studenata na godišnjem nivou izdvaja oko 20.000 eura, opština Rožaje oko 24.000 eura, opštine Plav i Žabljak oko 11.000 eura dok se u Kolašinu u svhru stipendiranja na godišnjem nivou izdvaja manje od 10.000 eura.

Želim da napomenem da su ovo podaci uglavnom ne stariji od dvije godine.

Iz navedenog se lako da zaključiti da će opština Pljevlja usvajanjem ove odluke u svrhu stipendiranja izdvojiti najviše sredstava u odnosu na ostale opštine na sjeveru Crne Gore.

Smatram da je riječ o vrlo značajnoj odluci za studente iz Pljevalja ali isto tako smatram da u narednom periodu treba nastojati da se ova odluka dopuni na način što se kriterijumi trebaju smanjiti za ona zanimanja koja su deficitarna u opštini Pljevlja kao i za sve studenta master studija koji imaju prebivalište u opštini Pljevlja.

Takođe smatram da svaki student doktorskih studija koji ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja treba da bude stipendista opštine Pljevlja.

30.000 eura je značajan novčani iznos ali u budućnosti treba nastojati da to ne bude samo 30.000 eura već i 50.000 eura pa čak i više.

I na kraju želim da obećam svim mladim građanima u Pljevljima da ću se dok god budem obavljao funkciju odbornika zalagati za ovakve i slične inicijative i pozivam svakog mladog građanina Pljevalja koji ima bilo kakvu ideju a čijom realizacijom bi položaj mladih u Pljevljima postao bolji da mi se bez ustručavanja obrati a ja ću uraditi sve što je u mojoj moći da ona bude realizovana.

Marko Tošić,student prava i odbornik DPS-a u SO Pljevlja