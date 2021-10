Opština od 75% do 90% smanjila porez na nepokretnosti na selu

Odlukom o porezu na nepokretnost, usvojenoj, 29.septembra na sjednici Skupštine opštine Pljevlja, značajno će doći do smanjena poreza za objekte i zamljište na seoskom području, čija primjena će početi od januara 2022. Godine. Izmjenom Odluke na porez na nepokretnost biće 75% manji porez za objekte i zemljišta na selu a za registrovane poljoprivredne proizvođače 90%.Godišnji obračun poreza na nekretnine na seoskom području, za period od 2015. do 2021. Godine, bio je u rasponu od 480.000 evra do 530.000 evra, pa će po tom osnovu prihodi biti znatno umanjeni, mada ni do danas nisu mogli biti naplaćeni, jer je većina imanja napuštena I zarasla. Najveće učešće u obračunu imaju livade sa 43,67%, zatim slijede pašnjaci sa 22,65%, šumsko zemljište sa 12,88%, njive sa 12,15%, voćnjaci sa 3% i ostalo zemljište sa 5,65%.

Izmjenama koeficijenata za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti – zemljišta prema kvalitetu i klasi zemljišta ukupan godišnji obračun smanjiće se za 49,55%, odnosno sa 417.700,53€ (2021) na 218.000,00 €.

“Kroz smanjenje koeficijenta lokacije u zoni van granice DUP-a sa 0,4 na 0,10, doći do smanjenja poreza za 75% za objekte na seoskom području, što će u mnogome doprinijeti i uticati na promociju gradnje u područjima koja nisu u zoni urbanističke razrade, dok će smanjenje poreza za registrovane poljoprivredne proizvođače biti 90”,

Prema postojećoj Odluci o porezu na nepokretnost, ukupno godišnje zaduženje porezom na nepokretnosti na seoskom području za zemljište, kretalo se u rasponu od 370.000,00 do 420.000,00 € (), dok je godišnji obračun za objekte iznosio oko 110.000 €. Ovom obavezom bili su obuhvaćeni vlasnici nepokretnosti, koji nepokretnost imaju na teritoriji opštine Pljevlja, dok se ukupan godišnji broj poreskih rješenja za zemljište kreće oko 20.000”, navode iz kabineta predsjednika opštine Pljevlja.