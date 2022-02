Opština opredijelila 230.000 evra za subvencionisanje mjera za povećanje energetske efikasnosti

Danas je u sali SO u prisustvu velikog broja zainteresovanih sugrađana održan Info dan o predstavljanju ključnih zahtjeva za prijavu na javni poziv za subvencionisanje mjera za povećanje energetske efikasnosti u stambenom sektoru.

Za realizaciju javnog poziva, Opština Pljevlja je opredijelila početna finansijska sredstva od 230.000 evra uz mogućnost uvećanja iznosa u toku trajanja javnog poziva. Opština Pljevlja je u saradnji sa UNDP-jem raspisala 9. februara javni poziv za subvencionisanje mjera energetske efikasnosti u cilju smanjenja zagađenja u Opštini Pljevlja koji je otvoren do 21. marta.

Koordinator Projektno-implementacione jedinice je Mervan Avdović, dok su članovi Žarko Despotović, Tatjana Džuverović, Vesna Ostojić, Marija Ječmenica i Maja Rondović.

Po riječima Avdovića ovakve mjere energetske efikasnosti i subvencija od strane neke Opštine rade se prvi put u Crnoj Gori.

-Ovaj program je dio opšteg programa koji Opština Pljevlja radi u cilju smanjenja zagađenja. Opština već skoro sedam godina vrši subvenciniranje nabavke peleta. Na početku, 2015. godine imali smo oko 280 peći, da bi u ovoj grejnoj sezoni imali subvencije za skoro 1.000 korisnika peleta. Ako uzmemo grube procjene da u Pljevljima ima 4 do 5.000 individualnih ložišta onda možemo reći da smo eleminisali jednu četvrtinu u ložišta na ugalj – istakao je Avdović i dodao da ako saberemo instalisanu snagu svih peći koje su u Pljevljima na pelet eliminisane su više nego 3 kotlarnice u Skerlićevoj ulici.

-U toku ove godine imaćemo subvencioniranje fasada na zgradama koje se griju iz Skerlićeve Uice i drugih zgrada, tako da ćemo ove godine sa ovom mjerom u Opštini Pljevlja imati preko milion evra subvencija u energetsku efiksnost. Ponosni smo na ovo što radimo. Koliko je naš uticaj na smanjenje zagađenja vidjećemo , postoje numeričke metode – kazao je Avdović.

On je istakao da je ranijim mjerama u Opštini urađeno 12 objekata površine, oko 8.000 m2, u koje je uloženo skoro pola miliona evra.

-Cilj današnjeg poziva je pružanje finansijsko-tehničke podrške u realizaciji mera energetske efikasnosti na području Opštine Pljevlja.Korisnici ovih subvencija su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata individualnog ili kolektivnog stanovanja na području Opštine. Raspoloživa sredstva su 230.000 evra od strane Opštine. Partner opštine je UNDP i partnerske institucije, tri banke: NLB , Prva i CKB – naglasio je Avdović.Po njegovim riječima dvije su grupe za pružanje podrške: u prvoj grupi su porodične kuće, a u drugoj stambene jedinice u zgradama.

Za porodične kuće subvencioniše se obnova spoljnjeg omotača- fasade, izolacija po krovu, spoljni otvori: prozori i vrata, i zamjena peći na uglja sa pećima na pelet.

-Za postavljanje fasade subvencija Opštine je 50 odsto do 3.500 evra maksimalno. Druga mjera zamjena spoljnje bravarije, maksimalni iznos subvencije je do 2.500 evra, a Opština sunbvenicioniše 50 odsto. Treća mjera nabavka i ugradnja kotlova i peći na pelet gdje je subvencija do 20 odsto, a maksimalni iznos je 600 evra – naveo je Avdović.

Opšrinije u narednom broju „Pljevaljskih novina“