Opština Pljevlja kreće u prinudnu naplatu duga za poreze

VEKTRA JAKIĆ NAJVEĆI DUŽNIK

Zbog duga za porez od preko sto hiljada eura, Opština je pod hipoteku stavila zemljište u pljevaljskom selu Otilovići, koje je prije nekoliko godina za potrebe građenja Cementare kupila jedna kotorska firma.

“Ove godine od poreza na nepokretnosti prihodovali smo i 2,86 miliona eura, od čega smo od građana naplatili 390.000 a ostatak od pravnih lica”, rekao je Gospić.

Ističe da su u novoj odluci o porezu na nepokretnosti za 40 odsto smanjili stopu poreza za poslovne objekte sa jedan odsto na 0,6. Za stambene objekte stopa poreza ostaje 0,4 odsto.

“Uprava javnih prihoda imala je kontinuirane pritužbe vlasnika poslovnih objekata i poslovnih prostorija da je stopa od jedan odsto previsoka. Smatrali smo da su primjedbe poslovnih objekata opravdani, pa smo predložili smanjenje poreske stope za ovu kategoriju poreskih obveznika”, rekao je Gospić.

Ukupno umanjenje obračunatog poreza po ovom osnovu iznosiće oko 35.000 eura, a prihodi po tom osnovu, ističe Gospić, biće nadoknađeni boljom naplatom poreza u narednom periodu.

Gospić je kazao da je nova odluka o porezu na nepokretnosti usklađena sa novim Zakonom koji reguliše tu problematiku i suštinski, ističe on, nema velike promjene u odnosu na prethodnu odluku.

“Novim zakonom precizirano je da je sekundarni stambeni objekat stan koji nije prebivalište ili mjesto stalnog boravka poreskog obveznika. U smislu ovog zakona ne smatra se sekundarnim stambenim objektom stan poreskog obveznika kome je to jedini stan na teritoriji Crne Gore, ukoliko ima prebivalište u Crnoj Gori. Ovom odlukom predviđeni su samo elementi koji nisu obuhvaćeni zakonom, uredbom o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti. Određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti određeno je uredbom, a odlukom se određuju samo korektivni koeficijenti i to opštinski koeficijent nepokretnosti, lokacija nepokretnosti, koeficijent kvaliteta nepokretnosti i koeficijent starosti objekta. Ključni koeficijent u ovoj odluci je opštinski koeficijent 0,41. On suštinski znači da ukoliko Zavod za statistiku zbog nepostojanja reprezentativnog uzorka ne odredi prosječnu cijenu stambenog objekta za opštinu Pljevlja, što je do sada bio slučaj, primjenjivaće se prosječna cijena na nivou države koja će se korigovati navedenim koeficijentom”, rekao je Gospić.

Ističe da je koeficijent 0,41 odsto određen kao srednja vrijednost nalaza vještaka građevinske struke.

“Ukoliko bi tržišna vrijednost metra kvadratnog novoizgrađenog stambenog objekta na nivou države ostala nepromijenjena u odnosu na prethodnu godinu, osnovica za obračun poreza na nepokretnost za Opštinu Pljevljima iznosila bi 460 eura. Ova osnovica se koriguje u zavisnosti od starosti objekta do 60 odsto, a po osnovu lokacije, kvaliteta, broja članova domaćinstva koja žive u stambenom objektu do 50 odsto”, rekao je Gospić.

Korektivni koeficijent za određivanje tržišne cijene poslovnog objekta je 1,6 odsto a polazna osnovica za obračun poreza za poslovne objekte 720 eura.

Korektivni koeficijent za određivanje prosječne cijene pomoćnog objekta nestambenog prostora garaža i objekata u izgradnji iznosi 0,3 odsto. Što znači da bi neka polazna osnova, ukoliko se ne bi mijenjala tržišna vrijednost nepokretnosti na nivou države, iznosila 138 eura za ove objekte. Kriterijumi lokacije, kvaliteta starosti objekta nisu mijenjani i ostali su kao u prethodnoj odluci.

Izvor: vijesti.me