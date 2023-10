Opštine zbog novog zakona ostaju bez milionskih prihoda?

Predlogom novog Zakona o šumama ukida se koncesioni model korišćenja šuma i osniva državno preduzeće koje će gazdovati tim resursom. To će, ocjenjuju u resornom Ministarstvu, doprinijeti održivom upravljanju i razvoju drvne industrije. U opštinama međutim postoji bojazan da će ih novi Zakon ostaviti bez milionskih prihoda od koncesija…

Pola sata u dubokoj šumi jača ljudski imunitet, utvrdili su naučnici. Ali da ni šuma nije imuna na bolest, dovoljan je i letimičan pogled. Sve je više suvih stabala koja su ranijih godina motorke uglavnom zaobilazile pa je država posegnula za novim rješenjem.

„Ovakavo uređenje i nedostatak fin sredstava za srevisiranje poslova na uzgoju i zaštiti šuma doprinose u najvećoj šteti da imamo probleme sa šumama u pogledu njihovog stanja… Osnovni ciljevi nacrta Zakona o šumama je promjena koncepta gazdovanja šumama – napuštanje koncesionog sistema korišćenja šuma i osnivanje drž prduzeća za gazdovanje šumama“, kaže načelnik Direktorata za šumarstvo Ranko Kankaraš.

To će, dodaje, doprinijeti razvoju drvne industrije i poboljšanju ekonomije, jer će se potencijali u oblasti šumarstva iskoristiti u najvećoj mjeri. No u to mnogi sumnjaju.

„Takva praksa je već postojala. Bilo je ranije jedno preduzeće i ono je otišlo u stečaj i likvidirano. Zašto se sada vraćamo na model koji se nije pokazao efikasan je pitanje za sve nas. Vraćamo se 20 godina unazad kada su rađeni isti ekspiremnti koji su zatvorili šumarska preduzeća u svim opštinama i bez posla ostavili više stotina zaposlenih“, smatra Danko Milikić iz Sindikata Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Iste primjedbe imali su i dok je Zakon bio u formi Nacrta; a ključna se odnosi na smanjenje prihoda lokalnog Budžeta, zbog ukidanja koncesija.



„Opština je ove godine prihodovala preko 4 miliona eura, a ako se primijeni zakon ti prihodi će se smanjiti za 2/3 tako da ćemo prihodovati jedan do milion i po eura. S obzirom da opština uvođenjem Zakona mnogo gubi svi planovi naši biće redukovani i nećemo moći ostvariti sve što smo planirali“, saopštio je Vladan Aničić, v.d. sekretara za finansije Opštine Pljevlja.

U Ministarstvu kažu da ekonomska analiza korišćenja šuma predviđa postepeni rast prihoda i pokazuje da je bojazan opština za prihodnu stranu lokalnih budžeta neopravdana.

„Ako bi po ekonomskim projekcijama prihodi išli na 40 i više miliona eura, naknade koje se ostvarauju u budžetu biće daleko veće.. u suštini opštine neće imati manje prihode od onih koje su dobijale sada“, smatra Kankaraš.

„Obično, prije nego što se nešto usvoji kod nas uvijek su neke pozitivne procjene. Kad se to kasnije desi nije to baš uvijek tako“, rekao je Aničić.

Osnivanje i rad novog preduzeća državu će koštati preko 10 miliona eura. Novac je obezbijeđen u budžetu a usvajanje Zakona, čemu se opština Pljevlja izričito protivi, sačekaće novu Vladu…

Izvor-rtcg