Opštinski tim za zaštitu i spašavanje – Rast oboljelih, ali ne u mjeri da bi Opština bila zatvorena, Dom Vojske u slučaju potrebe biće ustupljen zdravstvenim radnicima

Juče je održan sastanak Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje opštine Pljevlja na kom je, uslijed usložnjavanja epidemiološke situacije u svim crnogorskim opštinama, analizirana aktuelna epidemiološka situacija u Pljevljima.

Na sastanku je konstatovano da se prema podacima Instituta za javno zdravlje o broju zaraženih virusom Covid – 19, epidemiološka situacija u Pljevljima u poslednjih 10 dana pogoršava, ali još nismo, iako se krećemo ka njoj, u zoni koja dovodi do uvođenja posebnih mjera, odnosno zatvaranja grada.

Premda novim mjerama iznijetim na konferenciji za medije nacionalnog Savjeta za borbu protiv korona virusa nije predviđeno uvođenje posebnih mjera koje se odnose na opštinu Pljevlja, predstavnici pljevaljskog Tima za zaštitu i spašavanje usaglasili su stav da važeće mjere za suzbijanje epidemije u našem gradu za rezultat nemaju opadajući trend novooboljelih.

Predstavnici ljekarske struke: Doma zdravlja, Opšte bolnice, dežurni epidemiolog i sanitarni inspektor u Pljevljima istakli su da broj novopozitivnih slučajeva zaraženih Covid – 19 virusom varira, a da je broj trenutno aktivnih u stalnom porastu.

Zabrinjavajuća je, kako je istaknuto, visoka popunjenost kapaciteta u Opštoj bolnici u Pljevljima. Sistem je na granici izdržljivosti i u smještajnom i kadrovskom smislu, jer je veliki broj zdravstvenih radnika zahvaćen virusom.

U vezi sa gore navedenim, zaključeno je da će opština Pljevlja izaću u suret inicijativi zdravstvenih radnika za eventualno ustupanje Doma Vojske Crne Gore u svrhu otvaranja veće zdravstvene ustanove na teritoriji Pljevalja, ukoliko se za to omoguće neophodne dozvole i saglasnosti Ministarstva zdravlja i drugih nadležnih ograna.

Naglašeni su slučajevi nepoštovanja mjera najčešće od strane mlađe populacije – u dijelu nošenja zaštitnih maski i držanja distance od dva metra na javnom prostoru, kao i u ugostiteljskim objektima. Rizik predstavljaju i gužve u blizini naplatnih poslovnica i banaka, kao i privatna okupljanja u objektima za stanovanje.

Na sastanku je konstatovana neophodnost povećane kontrole poštovanja mjera za suzbijanje epidemije koronavirusa od strane svih inspekcijskih službi, kao i apel da svi, u domenu svojih mogućnosti kontinuirano obilaze kako javne površine, tako i sve objekte čije funkcionisanje je ograničeno određenom grupom mjera i preporuka Instituta za javno zdravlje.

Pripadnici Uprave policije informisali su Tim zaštitu i spašavanje da su formirane dodatne patrole, odnosno timovi za praćenje i kontrolu propisanih mjera Instituta za javno zdravlje, u čijem sastavu su pripadnici lokalnih i državnih inspekcijskih službi, Policije i Vojske Crne Gore.

Pozivamo sve sugrađane, da se striktno pridržavaju donešenih mjera, obzirom na već usložnjenu epidemiološku situaciju u Pljevljima, jer svako nepoštovanje neminovno vodi porastu novooboljelih, opterećenju već opterećenog zdravstvenog sistema, kao i uvođenju posebnih mjera, odnosno zaključavanja grada.

Takođe, pozivamo sve nadležne lokalne i državne inspekcijske službe, kao i Upravu policije da pojačaju kontrole iz domena svoje nadležnosti.

Podsjećamo, mjere na snazi u Pljevljima su: nošenje maski i držanje distance od dva metra na otvorenom i u zatvorenom prostoru, zabrana kretanja od 21.00 do 5.00 slijedećeg dana, masovna socijalna okupljanja, okupljanje više od 4 osobe na jednom mjestu, rad ugostiteljskih objekata se završava do 18.00 časova, a trgovačkih do 20.00 časova.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Opštine Pljevlja