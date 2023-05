Opštoj bolnici fali 20 specijalista – liste čekanja i do četiri mjesecaPodanički odnos bivših direktora i nekih kolega otjerali ljekare

Iako plata ljekara specijalista, sa dežurstvima, dostiže i do 4.000 eura, ljekari ne žele da rade u pljevaljskom zdravstvu. Opštoj bolnici konstantno nedostaje 20 specijalista, a zbog takvog stanja najviše ispaštaju pacijenti jer se na pregled kod specijaliste čeka do četiri mjeseca. Prema podacima od 10. marta ove godine, kod specijalista kardiologije, endokrinologije i oftalmogije termini su popunjeni do kraja juna a kod specijalista interne medicine prvi slobodan termin bio je 21. aprila 2023. godine.

Zbog nedostatka specijalsita Bolnica mora stalno da angažuje ljekare sa strane što izuzetno košta. Samo u periodu od 1.12.2022. do 28.2.2023., pljevaljska Bolnica je isplatila u neto iznosu 27.740,66 evra a za isti period troškovi smještaja bili su 2.320 evra.

Godinama se kao rešenje problema predlaže izgradnja stanova za zdravstvene radnike i nova zgrada bolnice. Primjeri u ostalim opštinama pokazuju da nešto debelo ne štima u pljevaljskom zdravstvu jer ni u Beranama ni u Bijelom Polju niko nije davao stanove ljekarima a nemaju izražene probleme nedostatka kadra, kao što je to slučaj sa Pljevljima.

Izgradnja stanova besmislica – rješenje beskamatni kredit

Izgradnja stanova u Pljevljima za ljekare je totalna besmilsica, kaže Dario Vraneš, specijalizant opšte hirurgije, dodajući da u Bolnici nema nijedan doktor specijalista koji nema riješeno stambeno pitanje.

“Možda nema riješeno stambeno pitanje u Pljevljima ali apsolutno svi imaju bar po jedan stan u Podgorici, Beogradu, Baru, Novom Sadu ili Sarajevu. Ne mali broj ljekara ima i po dva stana. U U Pljevljima na pretek ima stanova na prodaju. Kao istinsko pravo rešenje država bi trebalo ljekarima da ponudi beskamatni stambeni kredit pod uslovom da određeni broj godina rade u Pljevljima. Nešto po modelu programa za rješavanje stambenih potreba mladih bračnih parova”, smatra Vraneš.

Priča da je uzrok malog broja specijalista u Pljevljima neriješeno stambeno pitanje je totalno netačna, kaže Vraneš i pita ko specijalistima daje stanove u Podgorici, Baru, Beranama ili Bijelom Polju.

“Sada su plate ljekarima specijalistima sasvim pristojne i nisu male, naravno ko hoće da radi i dežura (pošto dobar dio ljekara uopšte neće da dežura već ta dežurstva uzimaju ljekari koji hoće da rade). Prosjek plate specijaliste je 3.000 eura a neki zarade i preko 4000 eura. Zašto bi sada ljekare sa ovako dobrim primanjima nešto privilegovali u društvu ako oni sa ovolikim primanjima ne mogu da vraćaju ratu beskamatnog stambenog kredita? Kako onda može građanin sa prosječnim primanjima? Šta je onda sa prosvetnim radnicima, inžinjerima, pravnicima, uopšte ljudima” pita Vraneš.

On tvrdi da je do urušavanja zdravstva isključivo doveo podanički odnos bivših direktora i nekih ljekara prema centralnoj vlasti a sve zbog sopstvenog intresa i koristi.

“Većina direktora i pojedini ljekari su ciljano i namjerno pravili ambijent u kome će uništiti mladi kadar i dovesti do situacije da upravo njih moraju angažovati da rade iz penzije. Imate pravo kao novinari pa tražite podatke koliko bolnica plaća sada te ljekare iz penzije. Specijalizacije su odobravane politički, dodjeljivane su ljekarima koji nisu iz Pljevalja i za koje se znalo da se raznim mahinacijama i izigravanjem zakona nikada neće vratiti da rade u Pljevlja. Ljekari iz Pljevalja su decenijama bukvalno tjerani da napuste Pljevlja. Uostalom pisali ste o dr Zoranu Terzicu, dr Čaviću, dr Goranu Kaljeviću, dr Peruničiću itd…”, kaže Vraneš i ističe da je svjetlo na kraju tunela isključivo ulaganje u domaći kadar koji će ostati ovde da radi.

“Možemo napraviti 7 bolnica – ako ne bude kadra sve je džaba… Beskamatni višegodišnji stambeni krediti specijalistima, vezati ih ugovorom da moraju da određeni broj godina da rade u Pljevljima, podmlađivanje kadra koji će ostati da radi ovde – to je rešenje”, smatra Vraneš.

U Opštoj bolnici Pljevlja zaposlena su 32 ljekara specijalista, od kojih se dva nalaze na subspecijalizaciji i osam na specijalizaciji a po sistematizaciji nedostaje 20 ljekara specijalista. Pljevlja su dobila prvu ženu specijalistkinju hirurgije Nikolinu Ostojić a prema nezvaničnim informacijama dvoje specijalista je dalo otkaz u Opštoj bolnici – internista i oftalmolog.

Iz Opšte bolnice Pljevaljskim novinama nisu odgovorili na postavljena pitanja ni posle zahtjeva za slobodan pristup informacijama ali su na ista pitanja odgovorili MANS-u, preko koga su Pljevaljske novine uputila pitanja o listama čekanja, nedostatku ljekara i njihovim zaradama.

Saša Grbović, direktor Opšte Bolnice, navodi da je najviša isplaćena zarada u Opštoj bolnici u januaru ove godine iznosila je 3.890,12 evra a najniža 307.78 evra, zaposlenom koji se nalazi na privremenoj spriječenosti od rada, i 450 evra zaposlenom u procesu rada. Grbović navodi da je prosječna zarada u istom mjesecu bila 969,66 evra. Ističe da zbog nedostatkla kadra u Opštoj bolnici Pljevlja imaju čestu pojavu prekovremnih sati, više dežurstava ljekara, koje isplaćuju shodno zakonskoj proceduri. Iz Bolnice su saopštili da najveći problem imaju sa privremenom spriječenosti ljekara i srednjeg medicinskog kadra a, navode, da kao poslodavac vrše provjeru kod ljekarske komisije u područnoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje.

Zbog nesmetanog funkcionisanja rada, nedostatka ljekara i zbog hitne medicinske intervencije u bolnici evidentiran je prekovremeni rad, naveo je Grbović dodajući da hitni, pacijenti sa malignitetom i djeca imaju prioritet pri pregledima kod navedenih specijalista, pa se takva vrsta pregleda obavlja po hitnoj proceduri.

“Broj prekovremenih sati, iz mjeseca u mjesec varira ali ne prelazi 40 časova nedeljno na mjesečnom nivou za ljekare specijaliste. Srednji medicinski kadar ima znatno manje prekovremenih časova u prosjeku 20 časova mjesečno”, navodi Grbović, pozivajući predstavnike MANSA u posjetu “u nadi da će te nas posjetiti u skorije vrijeme i dati dodatni medijski doprinos za izgradnju planirane nove bolenice u Pljevljima”.

Potpisan ugovor o izgradnji stanova za zdravstvene radnike

Ministartvo zdravlja potpisalo sa Stambenom zadrugom zdravstvenih radnika Crne Gore „Zdravstvo“, 29. marta, ugovor o izgradnji zgrade za zdravstvene radnike Opšte bolnice i Doma zdravlja.

U naselju Mali logor u Pljevljima, a prema podacima zadruge, interesovanje za dobijenja stana po povoljnim uslovima izrazilo je oko 80 zdravstvenih radnika iz Opšte bolnice i Doma zdravlja Pljevlja, koji su članovi zadruge “Zdravstvo“, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Direktor Opšte bolnice Pljevlja Saša Grbović rekao je da je izgradnja stambenih jedinica za zdravstvene radnike, uz povećanje zarada, prvi i najvažniji korak u rješavanju dugogodišnjeg problema odliva zdravstvenog kadra iz Pljevalja.

„Ministarstvo zdravlja je u protekle dvije godine, kroz konkretna ulaganja u zdravstvene ustanove pokazalo da o Pljevljima ozbiljno razmišlja. U pljevaljsku bolnicu, u tom periodu u medicinsku opremu uloženo je oko milion eura. Dakle, konačno više sjever nije zapostavljen kao što je ranije bio“, kazao je Grbović prilikom potpisivanja ugovora o izgradnji stanova.

Stambena zadruga zdravstvenih radnika Crne Gore „Zdravstvo“, prema riječima v. d. direktorice Maje Radišević, kroz dosadašnje angažman je intenzivno radila na spovođenju aktivosti u pravcu obezbjeđivanja parcela u više opština, među kojima su i Pljevlja, što je, kako je kazala, krunisano upravo potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom zdravlja.

Interno odjeljenje nema zajedničku vizitu pacijenata

Pacijenti kažu da jmeđuljudski odnosi predstavljaju dodatni problem pljevaljskog zdravstva i navode da je situacija na Internom odjeljenju Opšte bolnice zabrinjavajuća, jer ljekari nemaju zajedničku vizitu pacijenata, niti kolegiujume na kojima bi zajedno razgovarali o dijagnozi pacijenata.

“Tako se decenijama dešava da se u istoj sobi nalaze pacijenati a da svako ima različitog ljekara koji ga je primio u bolnicu, pa ga on i liječi. Nesvakidašnja praksa na Internom odjeljenju ima za posledicu da dežurni ljekar, koji je dužan da pomogne pacijentu i drugog ljekara, nije čuo druge informacije o zdravstvenom stanju pacijenta, pošto nije bilo zajedničke vizite, pa mora nanovo sam da se upoznaje sa dijagnozama pacijenta. Takva situacija nije na Hiruškom odjeljenju”, ističu sagovornici.

Mnogo smo pali moralno – neznanje pod velom ćutanja

Neki ocjenjuju da je stanje haotično, da mnogi vole da imaju monopol u radu. Ističu da se situacija komplikuje jer su bez problema primljene medicinske sestre koje su imale vezu iako imaju kupljene diplome iz Tutina. Zdravstveni radnici kažu da bi mnogo bolje bilo da su primljeni mladi koja su redovno završili srednju medicinsku školu i imali praksu i sigurno bi bili bolje rješenje od žene koja u 55. godini prvi put dobija posao u zdravstvu.

Neškolovane medcinske sestre, sa kupljenim diplomama, ne znaju pravila sepse i antisepse. Što manje znaju to su smjelije i više pričaju dok školovane traže konsultaciju. One nemaju znaja i to se odmah vidi, tvrde ljekari sa kojima smo razgovarali i dodaju da su veliki protivnici prekvalifikacije kod srednjeg medicinskog kadra, jer njima treba praksa i provjera znanja. Bilo je, ističu, slučajeva davanja pogrešnih lijekova, ali za to je kriva država i politički sistem koji je to dozvolio.

“Mnogo je dobrih školovanih sestara u Bolnici i razlika između njih je kao nebo i zemlja. Nisu zalud Pljevlja imala visoku smrtnost prilikom korone, strašno je, ne znamo da li će iko ikada tome da stane na kraj. Imaju finu platu a ima ih dosta koje se provlače i slabo rade. Takva je situacija da bi najbolje bilo da se stavi ključ u Bolnicu, jad i čemer.

Žalosno je što doktori i šefovi službi neće da reaguju na takvo stanje. Mnogo smo pali moralno”, ističe jedan od ljekara sa kojim smo razgovarali.

Na pitanje da li je istina da je sestra pacijntu davala vodu umjesto penicilina, jer se plašila anafilaktičkog šoka, i da li je neko zato snosio posledice, direktor Bolnice Grbović odgovara da je van Pljevalja, da nije čuo za to i da će provjeriti u knjizi pritužbi pacijenata. Kazao je da u Bolnici rijetko propisuju penicilin i da uvijek imaju ljekara da reaguje ukoliko bi došlo do šoka.

Važno pitanje je i da li će svih osam ljekara na specijalizaciji ostati da radi u Pljevljima. S obzirom da je bio obezbjeđen novac i položen kamen temeljac za izgradnju stambene zgrade za penzionere kod mnogih sagovornika postoji sumnja i pored potpisanog ugovora jer je mnogo važnija opremljenost bolnice i uslovi rada. Problemi postoje a samo otvoreni razgovor i razmjena mišljena vode do najboljeg rješenja.

Text objavljen u Pljevaljskim novinama